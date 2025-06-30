Смартфоны Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL полностью рассекречены задолго до анонса

Спустя несколько дней после публикации технических характеристик базовой версии смартфона Google Pixel 10 портал Android Headlines поделился информацией о спецификациях продвинутых версий Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL. По большей части, в обеих моделях Pro очень мало изменений по сравнению с линейкой Google Pixel 9 Pro прошлого года.

Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL будут оснащены дисплеями диагональю 6,3 и 6,8 дюйма соответственно. Экраны выполнены на базе LTPO OLED-матриц с частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью до 3000 кд/м². Разрешение дисплеев составляет 2856 × 1280 пикселей и 2992 × 1344 пикселей соответственно. Обе модели используют защитное покрытие Gorilla Glass Victus 2.

Смартфоны оснащены фирменными процессорами Google Tensor G5 и 16 Гбайт оперативной памяти. Объём встроенной памяти будет различаться в зависимости от модели. Pixel 10 Pro предложит версии с 128, 256, 512 Гбайт и 1 Тбайт постоянной памяти. Однако, как и в случае с Pixel 9 Pro, модификация на 1 Тбайт, вероятно, будет доступна только в отдельных цветовых вариантах. В свою очередь, Pixel 10 Pro XL не получит версию с 128 Гбайт встроенной памяти.

Набор камер также практически не изменился. Смартфоны будут оснащены 50-Мп основным модулем, 48-Мп сенсором для широкоугольной съёмки и 48-Мп телефотокамерой с пятикратным оптическим зумом. На фронтальной панели останется 42-Мп камера. Широкоугольный и телефотообъективы поддерживают макросъёмку. При этом телеобъектив обеспечивает лучшее качество за счёт большей светосилы, но не может фокусироваться с такого близкого расстояния, как широкоугольная камера. Для макросъёмки минимальное расстояние составляет около 10 см в случае с телеобъективом, для широкоугольного — около 2 см.

Pixel 10 Pro получит аккумулятор ёмкостью 4870 мА·ч — на удивление, это на 100 мА·ч меньше, чем у стандартной модели Pixel 10. Судя по всему, это связано с использованием более крупной испарительной камеры системы охлаждения по сравнению с Pixel 9 Pro.

Pixel 10 Pro XL будет оснащён самой ёмкой батареей среди всех моделей серии — на 5200 мА·ч. Google также оснастила Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL более эффективными зарядными устройствами мощностью 29 и 39 Вт соответственно. Обе новинки поддерживают беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт благодаря технологии Qi2.

По информации Android Headlines, запуск серии Google Pixel 10 по-прежнему ожидается 28 августа, а официальный анонс устройств должен состояться 20 августа.