Google подключит серверы к термоядерному реактору Commonwealth Fusion Systems

Компания Google заявила, что заключила сделку с Commonwealth Fusion Systems по покупке электроэнергии, которую планируется вырабатывать на основе термоядерного синтеза — реакции, которая питает наше Солнце и другие звёзды, но пока не является коммерческой на Земле.

Google подписала так называемое первое прямое корпоративное соглашение о покупке электроэнергии с компанией Commonwealth Fusion Systems (CFS), которая отделилась от Массачусетского технологического института в 2018 году. Компания занимается разработкой проекта ARC для добычи электроэнергии с помощью термоядерного синтеза. Прогнозируемая выходная мощность установки составляет 400 МВт, 200 МВт из которых в рамках сделки купила Google. Commonwealth Fusion Systems разрабатывает свой проект в Вирджинии, где находится крупнейший в мире хаб энергоёмких центров обработки данных. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Учёные из ведущих мировых национальных лабораторий и компаний в этой сфере десятилетиями пытались использовать лазеры или, в случае CFS, большие магниты для стимулирования запуска термоядерных реакций, в которых лёгкие атомы объединяются в тяжёлые, при этом выделяя огромное количество энергии.

В 2022 году Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса в Калифорнии на короткое время достигла чистого прироста энергии в эксперименте по термоядерному синтезу с использованием лазеров. Но достижение состояния так называемой «инженерной безубыточности», при котором в результате термоядерной реакции выделяется больше энергии, чем затрачивается на термоядерную установку для запуска реакции, по-прежнему не достигнуто. Чтобы установка могла вырабатывать электроэнергию из термоядерного синтеза, реакции должны быть постоянными, а не редкими.

«Да, есть некоторые серьёзные физические и инженерные проблемы, которые нам ещё предстоит решить, чтобы сделать это коммерчески жизнеспособным и масштабируемым. Но это то, во что мы хотим инвестировать сейчас, чтобы реализовать это в будущем», — заявил глава отдела передовой энергетики Google Майкл Террелл (Michael Terrell) в разговоре с журналистами.

Поскольку искусственный интеллект и центры обработки данных повышают спрос на электроэнергию во всём мире, интерес к термоядерному синтезу резко возрастает. Термоядерный синтез, в отличие от ядерного деления, при котором атомы расщепляются, не создаёт большого количества радиоактивных отходов. Кроме того, в случае успеха термоядерный синтез может помочь в борьбе с изменением климата.

CFS планирует начать вырабатывать электроэнергию в рамках проекта ARC в начале 2030-х годов, но сначала необходимо решить сложные научные задачи.

«Без партнёрства и без смелости, постановки цели и стремления к ней вы никогда не преодолеете эти трудности», — сказал Боб Мамгаард, генеральный директор и соучредитель CFS. Он добавил, что установка проекта ARC научит CFS «фазе роста» термоядерного синтеза. В рамках проекта компания также рассчитывает узнать больше о надёжности термоядерных установок.

Google также заявила в понедельник, что увеличивает свои инвестиции в CFS, но не раскрыла сумму, о которой идёт речь. Google была одним из многих инвесторов, которые вложили в CFS в общей сложности 1,8 млрд долларов в 2021 году. По словам Мамгаарда, текущие усилия CFS по привлечению инвестиций сопоставимы с уровнем 2021 года. Добавим, что это не первые инвестиции Google в термоядерные разработки.