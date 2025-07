Nothing представила накладные наушники Headphone (1) — аналоговое управление, звук KEF и автономность до 80 часов за €299

Компания Nothing представила свои первые полноразмерные накладные наушники — Headphone (1). Новинка объединяет узнаваемый фирменный дизайн бренда, продуманную эргономику и аудиофильское звучание, созданное в партнёрстве с легендарной британской компанией KEF, известной своей шестидесятилетней историей в мире Hi-Fi.

В основе акустической схемы Nothing Headphone (1) — 40-миллиметровые динамические драйверы с высоколинейной подвеской и никелированной диафрагмой. Эти динамики, по утверждению производителя, обеспечивают точные высокие частоты, глубокие басы и выразительную звуковую сцену даже на высокой громкости. Благодаря встроенной системе пространственного звучания с выделенным пространственным процессором и функцией отслеживания движений головы, создаётся объёмная сцена, сохраняющая стабильность при перемещениях пользователя.

Дополняет картину система активного шумоподавления нового поколения, которая сканирует окружающее пространство каждые 600 миллисекунд и адаптируется к посадке наушников, устраняя внешние шумы громкостью до 42 дБ. При необходимости можно одним касанием включить режим прозрачности, чтобы слышать происходящее вокруг, не снимая устройство.

Дизайн Nothing Headphone (1) выдержан в духе других продуктов бренда: прозрачные вставки демонстрируют конструктивные элементы, корпус сочетает пластик, металл и амбушюры из пены с эффектом памяти. По заявлениям производителя, конструкция прошла более 50 испытаний на надёжность, включая проверки на падение, воздействие пота и высоких температур. Вес устройства составляет 329 граммов, а регулируемое оголовье и анатомическая форма амбушюров обеспечивают комфорт при длительном использовании.

Nothing уделила внимание удобству управления: наушники лишены сенсорных панелей в пользу механических элементов. Ролик отвечает за регулировку громкости, кнопка — за смену режимов и активацию голосовых команд, а подвижный рычаг позволяет быстро переключать треки и перематывать композиции. Все элементы можно настроить через фирменное приложение Nothing X, в котором также доступны 8-полосный эквалайзер и возможность сохранения пользовательских пресетов. Кроме того, Headphone (1) интегрируются с функцией Channel Hop на смартфонах Nothing — для быстрого переключения между медиаприложениями. В связке с новым Phone (3) наушники также могут сохранять голосовые заметки в пространстве Essential Space, взаимодействовать с ИИ-ассистентом и озвучивать уведомления.

Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 1040 мА·ч, обеспечивающий до 80 часов автономной работы без активного шумоподавления или до 35 часов с включённой системой ANC. Быстрая зарядка позволяет получить до 2,4 часа прослушивания всего за 5 минут. Поддерживается как беспроводное подключение по Bluetooth 5.3 с кодеками LDAC, AAC и SBC, так и проводное подключение через USB-C или 3,5-миллиметровый аудиоразъём. Реализована возможность одновременного подключения к двум устройствам.

Наушники поступят в продажу в чёрном и белом вариантах и будут поставляться в комплекте с жёстким чехлом, кабелем USB-C и аудиокабелем. Модель получила сертификат Hi-Res Audio Wireless и защиту от влаги и пыли по стандарту IP52.

Рекомендованная розничная цена Nothing Headphone (1) составит $299 в США или €299 в Европе.