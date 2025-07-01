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Руководство OpenAI признало, что конкуренция за ценные кадры вынуждает его шевелиться

По некоторым данным, конкурирующая Meta предлагала ценным специалистам OpenAI за переход в состав своей команды бонусы в размере до $100 млн, и если судить по результатам подобной активности, коллектив исследователей второй из компаний понёс потери. Руководство OpenAI озабочено этим процессом и утверждает, что не сидит сложа руки.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

По крайней мере, такое впечатление можно сформировать по итогам изучения внутренней рассылки OpenAI, которую изучило издание Wired. Автором обращения к сотрудникам оказался Марк Чэнь (Mark Chen), являющийся директором OpenAI по исследованиям. Он признался, что переживает по поводу произошедших кадровых утечек, ощущая, «как будто кто-то ворвался в наш дом и что-то украл». При этом, как подчеркнул представитель руководства, OpenAI не сидит сложа руки и готово активно противодействовать данным процессам.

Сотрудники OpenAI, получившие конкурентные предложения, вовлекаются в процесс переговоров с руководством компании, и оно очень активно старается «перекалибровать конкуренцию» на рынке труда в этой сфере. Разрабатываются новые методы поощрения самых ценных специалистов. При этом сам Марк Чэнь старается оставаться откровенным и честным, не давая сотрудникам OpenAI несбыточных обещаний, а также не выделяя чрезмерно конкретных специалистов по уровню вознаграждения на фоне прочих.

Как признался Чэнь, на протяжении прошлого месяца Meta весьма агрессивно формировала свою команду в сфере ИИ, и неоднократно, хотя и по большей части безуспешно, пыталась переманить наших ведущих специалистов за счёт серьёзных компенсационных пакетов. Прочие источники пояснили Wired, что Meta в отношении вербовки персонала больше сосредоточена на Google и OpenAI, а вот корпоративная культура Anthropic меньше походит на существующую в Meta, поэтому и попыток привлечь персонал из этого стартапа предпринимается меньше.

Руководство OpenAI в своём обращении к сотрудникам использовало доводы, предоставленные семью крупными исследователями. Они были направлены на мотивацию сотрудников OpenAI отвергать предложения о переходе к конкурентам, особенно сопровождающиеся психологическим давлением. Это было сделано в преддверии корпоративного отпуска, который продлится неделю, поскольку OpenAI старается дать персоналу возможность восстановиться после напряжённой работы, которая может измеряться 80 часами в неделю. Meta явно воспользуется этой возможностью для переманивания персонала, поэтому руководство OpenAI подчёркивает, что готово обсуждать вопросы с сотрудниками даже во внеурочное время.

В то же время, OpenAI старается перейти от концентрации на регулярном выпуске новых языковых моделей к более долгосрочному планированию, связанному с разработкой «сильного» искусственного интеллекта (AGI), по своим возможностям сопоставимого с человеческим. Руководство стартапа подчёркивает, что это остаётся главной его целью, и стычки с Meta не помешают двигаться к её достижению.

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Теги: openai, me, ии, кадровые перестановки
openai, me, ии, кадровые перестановки
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