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Стартапу xAI Илона Маска удалось недавно привлечь в общей сложности $10 млрд

Информация о намерениях ИИ-стартапа xAI Илона Маска (Elon Musk) привлечь новые суммы инвестиций уже появлялась в прошлом месяце, а в понедельник инвестиционный банк Morgan Stanley заявил, что компания американского миллиардера привлекла $5 млрд в обмен на часть своих активов, а дополнительные $5 млрд были привлечены на возвратной основе.

Источник изображения: Unsplash, Мария Шалабаева

Источник изображения: Unsplash, Мария Шалабаева

Как поясняет Reuters со ссылкой на представителей Morgan Stanley, заёмные средства на сумму $5 млрд были привлечены xAI как в форме кредитов, так и в виде обеспеченных облигаций. Крупные инвесторы с большим интересом отнеслись к данной возможности, желающих участвовать в финансировании xAI оказалось больше, чем предусматривали условия привлечения средств.

Накануне сообщалось, что xAI через реализацию активов намерен привлечь около $4,3 млрд, но если опираться на данные Morgan Stanley, по итогам раунда удалось привлечь $5 млрд. Эти средства компания должна направить на строительство центров обработки данных, развитие чат-бота Grok и сопутствующих решений в сфере искусственного интеллекта. По некоторым данным, описанными выше суммами xAI ограничиваться не собирается, и планирует привлечь до $20 млрд за счёт реализации части активов среди институциональных инвесторов. Капитализацию стартапа это увеличит до суммы в диапазоне от $120 до $200 млрд, как считают некоторые эксперты.

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Теги: xai, ии, инвестиции, финансы
xai, ии, инвестиции, финансы
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