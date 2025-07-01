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Россияне стали чаще покупать ноутбуки без операционной системы — так дешевле

В России выросли продажи ноутбуков без предустановленной операционной системы. В общей сложности за первый квартал в корпоративном, государственном и массовом сегментах доля ноутбуков без ОС составила 44 % (371 тыс. устройств), следует из данных аналитической компании GfK. В «Марвел-Дистрибуции» подсчитали, что на корпоративный сегмент приходится 30-40 % от общего объёма реализованных устройств, или 260-350 тыс. ноутбуков.

Источник изображения: NordWood Themes / Unsplash

Источник изображения: NordWood Themes / Unsplash

По данным IT-дистрибьютора OCS, представители корпоративного сегмента всё чаще закупают ноутбуки без предустановленной операционной системы. По итогам первого квартала 2025 года доля таких ноутбуков в сегменте b2b составила 43 %. Для сравнения, в первом квартале 2024 года доля ноутбуков без ОС в корпоративных закупках составляла 31 %, а в феврале-марте 2021 года — всего 17 %. В OCS отметили, что спрос на ноутбуки без ОС в корпоративном сегменте растёт быстрее, чем в государственном и массовом.

Тенденция к росту появилась в 2022 году, когда американская компания Microsoft перестала продавать и поддерживать Windows в России. В «Марвел-Дистрибуции» считают, что доля ноутбуков без ОС в корпоративном сегменте ещё выше. В компании подсчитали, что доля таких устройств в период с первого квартала 2021 года по первый квартал 2025 года выросла примерно с 25 % до более чем 60 %. В первом квартале 2025 года рост год к году составил 5-10 %. По данным «Марвел-Дистрибуции», в первом квартале 2025 года чуть менее 40 % поставленных ноутбуков имели предустановленную ОС. Оставшаяся незначительная часть приходилась на устройства с российскими ОС, такими как Alt Linux, Astra Linux, «Ред ОС» и другие.

По подсчётам Holodilnik.ru, доля ноутбуков без предустановленной ОС на российском рынке в период с января по август 2023 года выросла в 2,6 раза в годовом выражении. В компании подсчитали, что доля таких устройств на тот период составила 24 %, то есть каждый четвёртый проданный ноутбук не имел предустановленной ОС.

Данные «М.Видео-Эльдорадо» указывают на то, что доля ноутбуков без ОС на российском рынке в первом квартале составила 42,4 %, что говорит об увеличении на 0,5 % год к году. В компании подсчитали, что в период с января по март этого года россияне купили около 882 тыс. ноутбуков, а суммарный объём рынка вырос до 53,5 млрд рублей.

На Wildberries доля продаж ноутбуков без ОС в первом квартале 2025 года составила 11 %, что говорит об увеличении на 79 % год к году. По подсчётам «М.Видео-Эльдорадо», в рознице в первом квартале россияне чаще всего приобретали ноутбуки Asus. Американская Apple занимает вторую строчку рейтинга в денежном выражении. В первую пятёрку также вошли Huawei, MSI и Lenovo, в ассортименте которых имеются ноутбуки разных ценовых категорий.

Интеграторы и эксперты объясняют рост популярности ноутбуков без ОС экономией. В зависимости от бренда и модели портативного компьютера разница в цене на одну и ту же модель с Windows и без ОС может варьироваться в диапазоне от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, что является существенной экономией в условиях оптовой закупки для компании. Эксперты отметили, что представители корпоративного сегмента часто закупают отечественные ОС в рамках действующих договоров со скидками, что способствует росту продаж ноутбуков без ОС. Также не исключается вариант, при котором у заказчика уже есть приобретённые лицензии на ОС или же делается выбор в пользу использования пиратских копий, поскольку пересаживать пользователей на отечественное ПО дорого и сложно. В дополнение к этому у заказчика может быть пакет приобретённых ранее и ещё действующих лицензий на Windows 11 и Windows 10, которые попросту перемещаются со старых ноутбуков на новые.

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Теги: ноутбуки, продажи, россия
ноутбуки, продажи, россия
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