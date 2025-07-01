Nvidia подтвердила, что скоро прекратит выпускать драйверы для видеокарт GeForce GTX 700, 900 и 1000

Следующая основная ветка драйверов Nvidia станет последней с поддержкой трёх устаревших архитектур графических процессоров, официально подтвердил производитель. Это решение повлияет на несколько моделей видеокарт GeForce и профессиональные продукты.

Начиная с версии 580 (сейчас актуальной является 576.80), Nvidia начнёт прощаться с видеокартами на базе архитектуры Maxwell (GeForce GTX 700, GTX 900), а также GTX 10 на архитектуре Pascal. В список попала также TITAN V — единственная потребительская видеокарта на базе архитектуры Volta. Но полностью Nvidia свернёт выпуск драйверов для старых видеокарт только в выпуском драйверов серии 590.

В сообщении на официальном форуме Nvidia говорится о прекращении поддержки устаревших видеокарт на системах семейства Unix, но ветки драйверов для этих платформ являются общими с драйверами для Windows. Таким образом, компания, вероятно, относительно скоро прекратит выпуск драйверов Game Ready для одной из последних оставшихся линеек продуктов GeForce GTX — поддержка сохранится только для видеокарт серии GeForce GTX 16 на архитектуре Turing.

Таким образом, неактуальными станут архитектуры, которым от 8 до 11 лет. Не всем геймерам интересны новейшие игры, и не все могут позволить себе новые комплектующие для компьютера, но даже с учётом этого удивительно, что эти видеокарты поддерживались настолько долго. Сроков выхода ветки драйверов 580 в Nvidia не уточнили — на это могут уйти ещё несколько месяцев.