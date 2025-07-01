Сегодня 01 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Драйверы Nvidia подтвердила, что скоро прекратит ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Nvidia подтвердила, что скоро прекратит выпускать драйверы для видеокарт GeForce GTX 700, 900 и 1000

Следующая основная ветка драйверов Nvidia станет последней с поддержкой трёх устаревших архитектур графических процессоров, официально подтвердил производитель. Это решение повлияет на несколько моделей видеокарт GeForce и профессиональные продукты.

Источник изображения: nvidia.com

Источник изображения: nvidia.com

Начиная с версии 580 (сейчас актуальной является 576.80), Nvidia начнёт прощаться с видеокартами на базе архитектуры Maxwell (GeForce GTX 700, GTX 900), а также GTX 10 на архитектуре Pascal. В список попала также TITAN V — единственная потребительская видеокарта на базе архитектуры Volta. Но полностью Nvidia свернёт выпуск драйверов для старых видеокарт только в выпуском драйверов серии 590.

В сообщении на официальном форуме Nvidia говорится о прекращении поддержки устаревших видеокарт на системах семейства Unix, но ветки драйверов для этих платформ являются общими с драйверами для Windows. Таким образом, компания, вероятно, относительно скоро прекратит выпуск драйверов Game Ready для одной из последних оставшихся линеек продуктов GeForce GTX — поддержка сохранится только для видеокарт серии GeForce GTX 16 на архитектуре Turing.

Таким образом, неактуальными станут архитектуры, которым от 8 до 11 лет. Не всем геймерам интересны новейшие игры, и не все могут позволить себе новые комплектующие для компьютера, но даже с учётом этого удивительно, что эти видеокарты поддерживались настолько долго. Сроков выхода ветки драйверов 580 в Nvidia не уточнили — на это могут уйти ещё несколько месяцев.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Свежий драйвер Nvidia добавил поддержку Path Tracing в Doom: The Dark Ages и исправил множество проблем в играх
Nvidia выпустила исправление для последнего драйвера — оно устранило вылеты и графические артефакты в некоторых играх
Nvidia App получило светлую тему и оптимальные настройки для 12 новых игр
AMD выпустила драйвер с поддержкой FSR 4 для Monster Hunter Wilds и GTA V Enhanced
В драйвере ISA-звуковой карты Creative Sound Blaster AWE32 исправили ошибку, найденную 25 лет назад
AMD выпустила драйвер с поддержкой игр The Alters и FBC: Firebreak
Теги: nvidia, видеокарта, драйвер
nvidia, видеокарта, драйвер
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России выделили частоты для сетей 5G, но в «неудобном» диапазоне
Китай через пять лет станет крупнейшим поставщиком чипов в мире с долей рынка в 30 %, несмотря на санкции
Европейцы получат урезанную iOS 26 из-за неутихающего противостояния Apple и ЕС
Nvidia начала бесплатно раздавать подписки Adobe Creative Cloud, но данные карты ввести придётся
ИИ-модель DeepSeek R1 заработала на суверенных китайских ускорителях Sophgo
Nvidia подтвердила, что скоро прекратит выпускать драйверы для видеокарт GeForce GTX 700, 900 и 1000 38 мин.
Будущее Halo прояснится в октябре, и фанаты «не захотят пропускать» это 53 мин.
Запуски ракет NASA и работу астронавтов в открытом космосе начнут показывать на Netflix 2 ч.
Siri может поумнеть с помощью ИИ OpenAI или Anthropic — у Apple не получается обучить достойный ИИ самостоятельно 2 ч.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 продолжит получать новый контент — подробности крупного обновления 10.0 2 ч.
«Яндекс» открыл бесплатный доступ к своей лучшей нейросети YandexGPT 5 Pro через «Чат с Алисой» 3 ч.
Стартапу xAI Илона Маска удалось недавно привлечь в общей сложности $10 млрд 6 ч.
Руководство OpenAI признало, что конкуренция за ценные кадры вынуждает его шевелиться 9 ч.
Марк Цукерберг собрал звёздную команду для разработки суперинтеллекта 10 ч.
Microsoft испытала ИИ-доктора MAI-DxO, который ставит диагнозы в 4 раза точнее врачей 14 ч.
В России запретят называть отечественными чипы, произведённые за границей — статус Baikal и «Эльбрус» под угрозой 40 мин.
Xiaomi задействовала 1000 роботов и передовые технологии для сборки электромобилей 2 ч.
Google договорилась о покупке термоядерной энергии у детища MIT — Commonwealth Fusion Systems 2 ч.
Россияне стали чаще покупать ноутбуки без операционной системы — так дешевле 3 ч.
Blue Origin в 13-й раз свозила туристов на границу космоса — и 1000 открыток в придачу 3 ч.
Amazon запустила инстансы EC2 C8gn с чипами Graviton4 для требовательных сетевых нагрузок 3 ч.
Вышел модуль Raspberry Pi Radio Module 2 с поддержкой Wi-Fi 4 за $4 3 ч.
Оригинальная Nintendo Switch подорожает спустя восемь лет после запуска — пока только в Канаде 5 ч.
Крупнейший в истории AWS ИИ-суперкомпьютер Project Rainier охватит несколько ЦОД, но будет экологичным 6 ч.
В России открылись предзаказы на смартфоны Honor 400 и 400 Pro с 200-Мп камерами — от 40 990 рублей 6 ч.