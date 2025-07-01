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Трамп пообещал сэкономить состояние для США, отменив субсидии компаниям Илона Маска

47-й президент США Дональд Трамп (Donald Trump) предложил Департаменту эффективности правительства (DOGE) пересмотреть объёмы субсидий, предоставленных компаниям Илона Маска (Elon Musk), включая Tesla и SpaceX, которые суммарно получили десятки миллиардов долларов. Речь идёт о попытке сократить бюджетные расходы и пересмотреть приоритеты в финансировании технологий на фоне стремительно растущего госдолга США.

Источник изображений: @elonmusk / X

Источник изображений: @elonmusk / X

Трамп заявил: «Илон, возможно, получает больше субсидий, чем кто-либо в истории — с огромным отрывом. Без этих субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку. Никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей — и наша страна сэкономила бы целое состояние. Может быть, стоит поручить DOGE внимательно и всерьёз заняться этим вопросом? Экономия будет огромной!!!» В том числе речь идёт о контрактах SpaceX на сумму около $22 млрд.

На это Маск отреагировал коротко и жёстко, опубликовав пост на собственной платформе X: «Я буквально призываю сократить всё. Немедленно». Эта реакция прозвучала особенно резко на фоне того, что Маск ранее лично возглавлял DOGE при администрации Трампа, а его бизнес получал поддержку в рамках того самого механизма, который теперь он требует полностью ликвидировать.

Открытый конфликт разгорелся на фоне обсуждения в Сенате нового закона о налоговых льготах и бюджетных расходах, который, по данным независимых аналитиков, увеличит госдолг США на $3 трлн. Маск назвал законопроект «абсолютно безумным и разрушительным», добавив, что те законодатели, которые шли на выборы с обещаниями урезать расходы, но поддержали пакет, «должны сгореть от стыда». Он также пообещал, что добьётся их поражения на праймериз в следующем году — даже если это будет последнее, что он сделает на Земле.

Финансовые рынки отреагировали мгновенно: в ходе предварительных торгов 1 июля акции Tesla упали на 4,9 %. Это не первый раз, когда публичный конфликт между Трампом и Маском влияет на капитализацию компаний последнего. В июне подобная перепалка привела к крупнейшему за всю историю падению стоимости Tesla — компания потеряла $150 млрд рыночной стоимости только за один день.

На графике показана динамика акций Tesla (тикер TSLA) на бирже NASDAQ за период с ноября 2024 года по начало июля 2025 года. Источник изображения: TradingView

На графике показана динамика акций Tesla (тикер TSLA) на бирже NASDAQ за период с ноября 2024 года по начало июля 2025 года. Источник изображения: TradingView

Маск усилил риторику, обвинив американскую политическую систему в монополии и вновь заговорил о создании новой политической силы, которая, по его мнению, способна положить конец «бюджетному безумию» в Вашингтоне. Маск утверждает, что именно благодаря DOGE государство ранее смогло сэкономить миллиарды, которые теперь, по его словам, будут растратчены.

Ситуация вызывает обеспокоенность среди республиканцев, готовящихся к выборам в Конгресс во II квартале следующего года. На фоне нарастающей политической турбулентности под угрозой оказываются стратегические проекты Маска, включая запуск массового производства роботакси без рулевого колеса и педалей. Одобрение этих технологий находится в ведении Министерства транспорта США (DOT), и политический конфликт может затруднить регуляторные процессы.

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Теги: doge, илон маск, дональд трамп, субсидии, экономия
doge, илон маск, дональд трамп, субсидии, экономия
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