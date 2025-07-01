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Вселенная оказалась полна сложных органических молекул, образованных до звёзд и планет

Происхождение жизни на Земле — это одна из главных тайн, которую современная наука пока не раскрыла. Когда появляется жизнь, откуда берутся её семена и где запускаются первичные химические процессы для синтеза органики? В питательных бульонах на поверхности планет или в холодных глубинах космоса? Как показывают новые наблюдения, второй вариант набирает всё больше подтверждений, указывая на то, что жизнь во Вселенной может быть повсюду.

Источник изображения: NSF/AUI/NSF NRAO/P.Vosteen

Схематическое изображение молекулы цианокоронена. Источник изображения: NSF/AUI/NSF NRAO/P.Vosteen

Открытие сделала сводная группа американских астрономов, которые использовали для сбора данных один из крупнейших в мире поворотных радиотелескопов с антенной диаметром 100 м — телескоп Грин-Бэнк (GBT), расположенный в Грин-Бэнке, Западная Виргиния. Учёные собирали микроволновое излучение из молекулярного облака Таурус (TMC-1), удалённого от Земли примерно на 430 световых лет. Анализируя спектры, исследователи искали в облаке холодного межгалактического газа органические молекулы. И они их нашли.

В данных радиотелескопа с вероятностью, превышающей статистическую погрешность, был обнаружен цианокоронен. Это так называемый полициклический ароматический углеводород (ПАУ).

«Считается, что ПАУ удерживают значительную часть углерода во Вселенной и играют ключевую роль в химических процессах, которые приводят к образованию звёзд и планет, — написали представители Национальной радиоастрономической обсерватории в заявлении. — До сих пор в космосе обнаруживались только ПАУ меньшего размера, а это новое открытие значительно расширяет установленный предел размеров».

Цианокоронен представляет собой семь соединённых между собой бензольных колец, собранных в симметричную фигуру с присоединённой к нему цианогруппой (соединением углерода и азота). Это достаточно сложное молекулярное образование, которое можно было ожидать найти в атмосфере экзопланеты или в развитой звёздной системе. Но в данном исследовании цианокоронен был обнаружен в холодном облаке межзвёздного газа вдали от планет и систем.

«Это означает, что химические процессы, в результате которых образуются сложные органические соединения, могут происходить ещё до рождения звёзд», — пишут исследователи, подчёркивая, что такие пребиотические молекулы могут быть распространённым компонентом на ранних стадиях формирования звёзд и планет. Органика есть повсюду во Вселенной, что может намекать на то, что жизнь существует где-то ещё помимо Земли.

«Каждое новое открытие приближает нас к пониманию происхождения сложной органической химии во Вселенной и, возможно, происхождения самих строительных блоков жизни», — резюмируют исследователи.

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Теги: радиотелескоп, астрономия, жизнь, вселенная
радиотелескоп, астрономия, жизнь, вселенная
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