Inno3D рассказала о производительности GeForce RTX 5050 — где-то между RTX 4060 и RTX 3060

Партнёр Nvidia на рынке Азии, компания Inno3D рассказала о производительности видеокарты начального уровня GeForce RTX 5050 в синтетических и игровых тестах. Новинка быстрее модели GeForce RTX 3060, но медленнее GeForce RTX 4060.

Inno3D опубликовала скриншоты программы GPU-Z, подтверждающие, что базовая частота графического процессора карты RTX 5050 составляет 2317 МГц, а Boost-частота равна 2572 МГц. Любопытно, что утилита пока полноценно не распознаёт карту. GeForce RTX 5050 была представлена неожиданно, поэтому разработчики GPU-Z, вероятно, не успели подготовить нужное обновление. Для работы GeForce RTX 5050 используется интерфейс PCIe 5.0 x8. В составе графического процессора карты присутствуют 32 блока ROP и 80 текстурных блоков (TMU). Использование картой драйвера Nvidia версии 576.77 говорит о том, что компания ещё не выпустила свежий драйвер версии 576.88 с полноценной поддержкой карты.

Утилита GPU-Z также сообщает, что под нагрузкой видеокарта потребляет 130 Вт (предел мощности), а температура её GPU и памяти под нагрузкой составила 64,5 и 66 градусов Цельсия соответственно.

Inno3D протестировала GeForce RTX 5050 в системе с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и памятью DDR5-6800. Во всех синтетических тестах 3DMark новая модель оказалась быстрее RTX 3060, но медленнее RTX 4060.

Для игровых тестов производитель использовал Borderlands 3, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn и Assassin's Creed: Valhalla. В них GeForce RTX 5050 оказалась в среднем на 18,5 % быстрее RTX 3060, но чуть медленнее RTX 4060, чей графический процессор содержит на 512 ядер CUDA больше. Обе карты при этом располагают 8 Гбайт памяти GDDR6.

Ситуация со стартом продаж GeForce RTX 5050 весьма странная. Inno3D утверждает, что RTX 5050 уже поступила в продажу. В свою очередь, официальный сайт Nvidia сообщает, что карта с рекомендованной стоимостью $249 появится во второй половине июля.