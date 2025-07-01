Новый план Huawei по «захвату мира»: компания открыла исходный код своих ИИ-моделей

Huawei открыла исходные коды своих моделей искусственного интеллекта. Эта мера, уверены эксперты, поможет ей даже в условиях американских санкций выстраивать экосистему в области ИИ и расширять свою деятельность за рубежом. Об этом сообщает CNBC.

Накануне китайский технологический гигант объявил об открытии исходных кодов моделей ИИ серии Pangu и ряда технологий рассуждающего ИИ. Аналогичные решения всё чаще принимают и другие китайские компании — в тот же день Baidu перевела в разряд открытых свою большую языковую модель Ernie. Тем самым Huawei пытается закрепиться не только как разработчик собственно моделей, но и как игрок, присутствующий на всех этапах разработки ИИ и пытающийся преодолеть введённые США ограничения на экспорт чипов для систем ИИ.

За последние годы Huawei превратилась из разработчика телекоммуникационных решений в технологического гиганта, охватившего программные и аппаратные средства для разработки ИИ, указывают опрошенные CNBC эксперты. Этот тезис подтвердила и сама Huawei, упомянувшая «стратегию экосистемы Ascend», призванную ускорить внедрение ИИ в «нескольких тысячах отраслей». Под маркой Ascend компания, в частности, выпускает ИИ-ускорители, которые в Китае считаются альтернативой оборудованию Nvidia — сама же Nvidia лишена возможности поставлять в страну свою передовую продукцию.

Будучи открытыми, ИИ-модели Pangu выступят для разработчиков и предприятий стимулом использовать и другие продукты компании. Если Baidu, например, разрабатывает большие языковые модели общего назначения, Huawei занимается специализированными системами, в том числе для правительственных структур, финансового сектора и производства. По общему уровню ПО компания может уступать таким игрокам как DeepSeek и Baidu, но ей и не нужно состязаться с ними напрямую — её целью является скорее продажа оборудования. Huawei призвала разработчиков, корпоративных клиентов и исследователей по всему миру загружать и использовать её открытые продукты и оставлять на них отзывы, чтобы она могла улучшать свои модели. В перспективе компания намеревается наладить поставки ИИ-ускорителей и в другие страны.