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Nvidia выпустила драйвер с поддержкой GeForce RTX 5050

Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 576.88 WHQL. В него добавлена поддержка настольной и мобильной версий видеокарты GeForce RTX 5050.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Новое программное обеспечение также расширяет поддержку технологии DLSS 4 для игр Mecha Break, Diablo IV и Monster Hunter Wilds.

Список исправленных проблем:

  • исправлена проблема, при которой включение функции Nvidia Smooth Motion приводило к замедлению памяти видеокарт;
  • исправлена проблема с зависанием системы при включении Nvidia App Overlay в игре Cyberpunk 2077 с запущенной функцией генерации кадров DLSS Frame Generation на ноутбуках;
  • исправлена проблема с чёрным экраном при установке драйверов на системы с процессорами AMD Ryzen;
  • исправлена проблема с чёрным экраном при смене частоты обновления между 480 и 360 Гц на мониторе Sony SDM-27Q10S.

Список известных проблем:

  • вылеты в Cyberpunk 2077 при использовании фоторежима с включённой функцией трассировки пути;
  • артефакты изображения вокруг источников света в Battlefield 2042;
  • артефакты изображения в World of Warcraft при использовании трассировки лучей;
  • текст в Counter-Strike 2 может быть немного размытым при использовании внутриигрового разрешения ниже, чем родное разрешение монитора.

Скачать драйвер GeForce Game Ready 576.88 WHQL можно через приложение Nvidia App или с официального сайта Nvidia.

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Теги: nvidia geforce, драйвер, geforce rtx 5050
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