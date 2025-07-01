Nvidia выпустила драйвер с поддержкой GeForce RTX 5050

Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 576.88 WHQL. В него добавлена поддержка настольной и мобильной версий видеокарты GeForce RTX 5050.

Новое программное обеспечение также расширяет поддержку технологии DLSS 4 для игр Mecha Break, Diablo IV и Monster Hunter Wilds.

Список исправленных проблем:

исправлена проблема, при которой включение функции Nvidia Smooth Motion приводило к замедлению памяти видеокарт;

исправлена проблема с зависанием системы при включении Nvidia App Overlay в игре Cyberpunk 2077 с запущенной функцией генерации кадров DLSS Frame Generation на ноутбуках;

исправлена проблема с чёрным экраном при установке драйверов на системы с процессорами AMD Ryzen;

исправлена проблема с чёрным экраном при смене частоты обновления между 480 и 360 Гц на мониторе Sony SDM-27Q10S.

Список известных проблем:

вылеты в Cyberpunk 2077 при использовании фоторежима с включённой функцией трассировки пути;

артефакты изображения вокруг источников света в Battlefield 2042;

артефакты изображения в World of Warcraft при использовании трассировки лучей;

текст в Counter-Strike 2 может быть немного размытым при использовании внутриигрового разрешения ниже, чем родное разрешение монитора.

Скачать драйвер GeForce Game Ready 576.88 WHQL можно через приложение Nvidia App или с официального сайта Nvidia.