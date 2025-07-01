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Microsoft тайно установила в Windows 10 и 11 обновление KB5001716 — это предвестник принудительных обновлений ОС

Пользователи обратили внимание, что Microsoft без лишних слов загрузила и установила обновление KB5001716 на ПК с Windows 10 и 11. Компания поступает так всегда, когда собирается принудительно установить обновление функций своей операционной системы. Скрытую загрузку обновления Microsoft объяснила необходимостью «учитывать полноэкранный режим, игровой режим, режим бездействия и режим помощи при фокусировке».

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

С предстоящим окончанием поддержки Windows 10 в октябре этого года Microsoft пытается убедить пользователей этой ОС перейти на Windows 11, а пользователей ранних версий Windows 11 — обновиться до самой свежей сборки. В примечании к выпуску обновления объясняется, как работает KB5001716: «Когда установлено это обновление, Windows может попытаться загрузить и установить обновления функций на ваше устройство, если поддержка текущей установленной версии Windows приближается или уже завершилась».

После установки этого обновления Windows может периодически отображать уведомление, информирующее пользователя о проблемах, которые могут помешать «Центру обновления Windows» поддерживать устройство в актуальном состоянии и защищать от текущих угроз. Пользователь может получать сообщения, что на его устройстве установлена ​​версия Windows, жизненный цикл поддержки которой подошёл к концу, или что устройство не соответствует минимальным требованиям к оборудованию.

В предыдущий раз Microsoft выпускала KB5001716 в ноябре 2024 года. Нынешнее обновление больше не распространяется на неподдерживаемые версии Windows 10, такие как 2004, 20H2 и 21H1. Затронутые обновлением версии Windows 11 начинаются с 21H2, а Windows 10 — с 21H2.

Microsoft утверждает, что «ПК с Windows 11 работают в 2,3 раза быстрее, чем ПК с Windows 10», хотя эксперты ставят под сомнение подобные результаты. Дело в том, что сравнивались ПК с Windows 10, оснащённые процессорами Intel Core 6-го, 8-го и 10-го поколений, с ПК на базе Windows 11 с процессорами Intel Core 12-го и 13-го поколений. Хотя разработчики упоминают, что «результаты тестирования могут зависеть от используемого оборудования, настроек, режимов использования и других факторов», такое тестирование едва ли можно назвать объективным.

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Теги: microsoft, центр обновления, windows 11, windows 10
microsoft, центр обновления, windows 11, windows 10
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