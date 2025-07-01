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System Shock 2: 25th Anniversary Remaster получила новую дату выхода на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch

Пока игроки на ПК уже наслаждаются возвращением культового ролевого шутера System Shock 2 в лице нового ремастера от Nightdive Studios, владельцы консолей продолжают ждать своего часа. Ждать, впрочем, осталось недолго.

Источник изображения: Nightdive Studios

Источник изображений: Nightdive Studios

Напомним, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster (так называется переиздание) должна была стартовать 26 июня на ПК и приставках, однако из-за проблем с сертификацией консольный релиз отложили до первой половины июля.

Как стало известно, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster доберётся до PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch уже на следующей неделе, 10 июля, вместе со всеми патчами, вышедшими для PC-версии.

Ремастер предлагает обновлённые ролики, текстуры, модели персонажей и оружия, поддержку 4K, 144 кадров/с, ультрашироких мониторов и пользовательских модификаций, а также кооперативный мультиплеер.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster позиционируется не только как самая красивая версия культовой игры, но и как наиболее стабильная: разработчики исправили массу оригинальных багов.

ПК-версия System Shock 2: 25th Anniversary Remaster вышла по расписанию в Steam (1100 рублей), Epic Games Store (899 рублей) и GOG ($30). В сервисе Valve у ремастера более 500 «очень положительных» отзывов (рейтинг 88 %).

События System Shock 2 разворачиваются в 2114 году на захваченном монстрами и искусственным интеллектом SHODAN звездолёте «Фон Браун». Оригинальная игра вышла в 1999-м и, несмотря на слабые продажи, стала культовой классикой.

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Теги: system shock 2: 25th anniversary remaster, nightdive studios, ролевой шутер
system shock 2: 25th anniversary remaster, nightdive studios, ролевой шутер
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