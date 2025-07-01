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VK заплатит до 5 млн рублей тем, кто найдёт в мессенджере Max уязвимости и ошибки

В соответствии с законом «О создании многофункционального сервиса обмена информацией» правительство планирует запуск национального мессенджера на базе платформы Max от российской компании VK. Министр цифрового развития России Максут Шадаев пообещал представить национальный мессенджер уже этим летом. Разработчики сервиса присоединились к программе для «белых хакеров» Bug Bounty и обещают премии до 5 млн рублей за найденные в приложении уязвимости.

Источник изображения: max.ru

Источник изображения: max.ru

Размер премий зависит от степени критичности выявленной проблемы. На первом месте — защищённость персональных данных пользователей. Уязвимости и ошибки можно искать в мобильном приложении, а также в версии для настольных компьютеров и в веб-интерфейсе. Программа VK Bug Bounty доступна на платформах Standoff Bug Bounty, BI.ZONE Bug Bounty и BugBounty.ru.

Бета-версия Max была запущена в конце марта 2025 года, а в конце июня платформа достигла отметки в 1 млн ежедневных пользователей. Сервис должен обеспечить создание доверенной и безопасной среды для общения россиян, его можно будет использовать для удостоверения личности вместо бумажных документов.

Ожидается, что в дополнение к функциям обмена данными сервис обеспечит доступ к государственным и муниципальным услугам. Также на платформе разместятся образовательные сервисы. В дальнейшем, после подключения сервиса к системе «Госключ», появится возможность использовать усиленную цифровую подпись.

24 июня Владимир Путин подписал Федеральный закон № 156-ФЗ «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Теги: vk max, национальный мессенджер, российские разработчики, хакеры, поиск уязвимостей
vk max, национальный мессенджер, российские разработчики, хакеры, поиск уязвимостей
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