Apple обвинила экс-инженера Vision Pro в краже тысяч секретных файлов перед переходом к конкуренту

Apple начала судебное преследование бывшего сотрудника, который похитил конфиденциальные данные о разработке гарнитуры Vision Pro перед переходом в компанию Snap. В иске, поданном 24 июня, компания обвиняет старшего инженера-конструктора Ди Лю (Di Liu) в скачивании большого объёма документов с внутренних серверов и их сохранении в личном облачном хранилище в последние дни работы в Apple.

Согласно иску, с которым ознакомилось издание The Verge, Лю заявил, что увольняется по состоянию здоровья, но скрыл факт заключения соглашения о новой должности в Snap — в качестве инженера по проектированию продуктов. Это помешало Apple своевременно закрыть ему доступ к корпоративным системам, как это обычно делается при уходе сотрудника к конкуренту. Компания утверждает, что Лю успел скопировать значительный объём информации.

В Apple заявили, что действия Лю были преднамеренными: журналы активности его рабочего ноутбука показали, что он вручную выбирал файлы для копирования, а некоторые переименовывал и менял структуру перед загрузкой в личное хранилище. Кроме того, он намеренно удалял файлы с корпоративного устройства, чтобы скрыть следы.

Точный состав похищенных данных установить не удалось, но Apple считает, что информация может быть связана с AR-очками Snap Spectacles, что указывает на возможное использование украденных технологий в новом проекте Лю. Компания требует от бывшего сотрудника вернуть документы и выплатить компенсацию за нарушение контрактных обязательств, при этом не предъявляя непосредственно претензий к Snap.

Представители Snap официально прокомментировали ситуацию, заявив, что провели внутреннюю проверку и не нашли связи между обвинениями Apple и профессиональной деятельностью Лю в их компании.

Отметим, что это уже не первый случай, когда Apple подаёт в суд на бывших сотрудников за утечку коммерческой тайны. В феврале компания прекратила дело против экс-инженера iOS, а в 2022 году урегулировала конфликт с бывшим архитектором по дизайну, обвинявшимся в передаче секретных данных журналистам.