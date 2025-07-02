Сегодня 02 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда SpaceX увеличила темпы утилизации спутни...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SpaceX увеличила темпы утилизации спутников Starlink — учёные предупреждают о рисках

С декабря 2024 года по май 2025 года компания SpaceX вывела с орбиты 472 спутника Starlink. Все аппараты сгорели в атмосфере Земли в рамках плановой утилизации устаревшего оборудования. Учёные предупреждают о возможных экологических рисках, связанных с подобным массовым сведением спутников с орбиты.

Источник изображений: Starlink

Источник изображений: Starlink

Эти данные были отражены в новом отчёте, поданном компанией SpaceX в Федеральную комиссию по связи США (FCC). В предыдущие 6 месяцев компания вывела с орбиты лишь 73 аппарата. Таким образом, темп утилизации увеличился более чем в 6 раз, что стало рекордом за всю историю существования программы Starlink. В среднем SpaceX выводила с орбиты около 2,6 спутника в сутки. Все аппараты сгорали в атмосфере, но в феврале 2025 года компания признала, что отдельные обломки всё же достигают поверхности Земли. Так, в апреле был зафиксирован случай падения алюминиевого фрагмента массой 2,5 кг возле фермы в канадской провинции Альберта. Несмотря на это, SpaceX утверждает, что вероятность причинения вреда человеку остаётся крайне низкой — менее одного случая на 100 млн.

График показывает резкий рост числа спутников Starlink, сошедших с орбиты, с пиком в I и II кварталах 2025 года. Источник изображения: Jonathan McDowell

График показывает резкий рост числа спутников Starlink, сошедших с орбиты, с пиком в I и II кварталах 2025 года. Источник изображения: Jonathan McDowell

Из 472 спутников, выведенных с орбиты за указанный период, 430 принадлежали к первому поколению, которое запускалось с 2019 года. Хотя срок службы таких аппаратов составляет 5 лет, большинство из них были выведены из эксплуатации досрочно. SpaceX не прокомментировала причины ускоренного вывода. По мнению астронома Джонатана Макдауэлла (Jonathan McDowell), который отслеживает запуски спутников, в январе 2025 года компания утилизировала по 4–5 спутников в сутки. Позднее темпы утилизации снизились, однако, по его расчётам, к июлю остаются ещё около 200 старых спутников.

На данный момент спутниковая группировка Starlink насчитывает почти 8000 спутников, что делает её крупнейшей в истории. Учёные опасаются, что при сгорании спутников в атмосфере образуются химические соединения, включая оксиды алюминия, которые могут воздействовать на озоновый слой и климат планеты. Исследования находятся на ранней стадии, однако уже зафиксировано увеличение концентрации таких веществ в верхних слоях атмосферы, особенно в районах с высокой активностью по запуску спутников.

В июле 2024 года группа американских и европейских астрономов направила коллективное обращение в FCC с просьбой временно приостановить дальнейшие запуски Starlink до завершения оценки экологических последствий таких проектов. Новое руководство комиссии, сформированное после прихода в США к власти Республиканской партии, пока не приняло решения о начале соответствующих исследований. SpaceX ранее утверждала, что при разработке спутников Starlink изначально учитывались экологические риски, а конструкция, используемые материалы и траектории вывода с орбиты были специально рассчитаны так, чтобы спутники полностью сгорали в атмосфере.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
IPv6 стал основным протоколом в 21 стране — и Starlink этому способствует
«Билайн» выходит на орбиту: оператор подключится к спутникам «российского Starlink»
United Airlines отключила терминалы Starlink в самолётах из-за создаваемых ими помех
На складах Amazon теперь вкалывают более миллиона роботов
Вселенная оказалась полна сложных органических молекул, образованных до звёзд и планет
Трамп пообещал сэкономить состояние для США, отменив субсидии компаниям Илона Маска
Теги: spacex, starlink, спутниковый интернет, илон маск, утилизация
spacex, starlink, спутниковый интернет, илон маск, утилизация
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Valve внедрила в клиент Steam панель, различающую реальные и сгенерированные ИИ кадры
Nvidia подтвердила, что скоро прекратит выпускать драйверы для видеокарт GeForce GTX 700, 900 и 1000
Издателем Heroes of Might & Magic: Olden Era стала компания, которая до сих пор продаёт игры в России — новый геймплейный трейлер
VK заплатит до 5 млн рублей тем, кто найдёт в мессенджере Max уязвимости и ошибки
В России выделили частоты для сетей 5G, но в «неудобном» диапазоне
В Android теперь можно изменять RCS-сообщения, присланные с iPhone 49 мин.
В Threads появились собственные личные сообщения — без перехода в Instagram 7 ч.
Одной из двух замороженных игр People Can Fly была Outriders 2 — подробности отменённого сиквела 9 ч.
Telegram добавил списки задач и посты от подписчиков — на последних можно зарабатывать 9 ч.
Bloomberg раскрыл список «очень состоятельных» претендентов на покупку TikTok в США 9 ч.
Rockstar вспомнила о Red Dead Online — для мультиплеерного боевика вышло первое за долгое время крупное обновление 9 ч.
Психологический хоррор Dead Take сотрёт границу между кино и играми — в главных ролях оказались звёзды Baldur’s Gate 3 и Clair Obscur: Expedition 33 12 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой GeForce RTX 5050 13 ч.
System Shock 2: 25th Anniversary Remaster получила новую дату выхода на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch 13 ч.
Разработчик конфиденциальных сервисов Proton решил засудить Apple за недобросовестную конкуренцию 13 ч.
SpaceX увеличила темпы утилизации спутников Starlink — учёные предупреждают о рисках 46 мин.
Федеральный суд в США отказался снять обвинения с Huawei в нарушении санкций 2 ч.
Задняя панель Nothing Phone 3 стала больше похожа на экран смартфона 3 ч.
Новая статья: Обзор смартфона HONOR 400 Pro: настоящая уличная магия 6 ч.
Apple оштрафовали на $110 млн за незаконное использование технологии связи 20-летней давности 7 ч.
Новая статья: Обзор системного блока Bloody BD-PC CZ79C3: главное — настрой! 7 ч.
Apple обвинила экс-инженера Vision Pro в краже тысяч секретных файлов перед переходом к конкуренту 8 ч.
Отечественный квантовый процессор с наибольшим числом кубитов прошёл испытания и готов к масштабированию 9 ч.
Nothing представила накладные наушники Headphone (1) — аналоговое управление, звук KEF и автономность до 80 часов за €299 11 ч.
Nothing представила флагманский Phone (3) с матричным экраном и четвёркой 50-Мп камер за $800 11 ч.