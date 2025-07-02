SpaceX увеличила темпы утилизации спутников Starlink — учёные предупреждают о рисках

С декабря 2024 года по май 2025 года компания SpaceX вывела с орбиты 472 спутника Starlink. Все аппараты сгорели в атмосфере Земли в рамках плановой утилизации устаревшего оборудования. Учёные предупреждают о возможных экологических рисках, связанных с подобным массовым сведением спутников с орбиты.

Эти данные были отражены в новом отчёте, поданном компанией SpaceX в Федеральную комиссию по связи США (FCC). В предыдущие 6 месяцев компания вывела с орбиты лишь 73 аппарата. Таким образом, темп утилизации увеличился более чем в 6 раз, что стало рекордом за всю историю существования программы Starlink. В среднем SpaceX выводила с орбиты около 2,6 спутника в сутки. Все аппараты сгорали в атмосфере, но в феврале 2025 года компания признала, что отдельные обломки всё же достигают поверхности Земли. Так, в апреле был зафиксирован случай падения алюминиевого фрагмента массой 2,5 кг возле фермы в канадской провинции Альберта. Несмотря на это, SpaceX утверждает, что вероятность причинения вреда человеку остаётся крайне низкой — менее одного случая на 100 млн.

Из 472 спутников, выведенных с орбиты за указанный период, 430 принадлежали к первому поколению, которое запускалось с 2019 года. Хотя срок службы таких аппаратов составляет 5 лет, большинство из них были выведены из эксплуатации досрочно. SpaceX не прокомментировала причины ускоренного вывода. По мнению астронома Джонатана Макдауэлла (Jonathan McDowell), который отслеживает запуски спутников, в январе 2025 года компания утилизировала по 4–5 спутников в сутки. Позднее темпы утилизации снизились, однако, по его расчётам, к июлю остаются ещё около 200 старых спутников.

На данный момент спутниковая группировка Starlink насчитывает почти 8000 спутников, что делает её крупнейшей в истории. Учёные опасаются, что при сгорании спутников в атмосфере образуются химические соединения, включая оксиды алюминия, которые могут воздействовать на озоновый слой и климат планеты. Исследования находятся на ранней стадии, однако уже зафиксировано увеличение концентрации таких веществ в верхних слоях атмосферы, особенно в районах с высокой активностью по запуску спутников.

В июле 2024 года группа американских и европейских астрономов направила коллективное обращение в FCC с просьбой временно приостановить дальнейшие запуски Starlink до завершения оценки экологических последствий таких проектов. Новое руководство комиссии, сформированное после прихода в США к власти Республиканской партии, пока не приняло решения о начале соответствующих исследований. SpaceX ранее утверждала, что при разработке спутников Starlink изначально учитывались экологические риски, а конструкция, используемые материалы и траектории вывода с орбиты были специально рассчитаны так, чтобы спутники полностью сгорали в атмосфере.