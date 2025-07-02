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Количество DDoS-атак на российские ресурсы удвоилось за год

Мощность и продолжительность DDoS-атак на объекты российской инфраструктуры выросли. За последний год количество таких инцидентов удвоилось. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Роскомнадзора.

Источник изображения: Moritz Erken/unsplash.com

Источник изображения: Moritz Erken/unsplash.com

В прошлом году Роскомнадзор ввёл в эксплуатацию национальную систему противодействия DDoS-атакам. «За время работы система помогла отразить более 15 тыс. DDoS-атак, из них с января по июнь 2025 года — более 5 тыс.», — сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин во время выступления на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ.

В мае этого года Центр мониторинга Роскомнадзора сообщал о 952 DDoS-атаках, которые были отражены за месяц. Самая долгая из них длилась около четырёх суток. В основном это были атаки на субъекты государственного управления, операторов связи, представителей финансового сектора и цифровые сервисы. Мощность таких атак за отчётный период достигала 1 Тбит/с. Чаще всего для DDoS-атак использовались устройства, находящиеся в США, Германии, Нидерландах, Швеции и Франции. Тогда же ведомство сообщило о блокировке 13,5 тыс. фишинговых сайтов и 72 веб-ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение.

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Теги: ddos, россия, киберпреступность
ddos, россия, киберпреступность
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