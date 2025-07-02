Google оштрафовали на $314 млн за тайный сбор данных с неиспользуемых Android-смартфонов

Американский суд обязал Google выплатить $314,6 млн владельцам смартфонов под управлением Android. Согласно иску, компания, не получив разрешения пользователей, собирала данные с мобильных устройств во время их бездействия. IT-гигант заявил, что подаст апелляцию. Решение суда пока затронуло лишь жителей Калифорнии, но в следующем году начнётся аналогичный судебный процесс, который охватит 49 других штатов.

Присяжные суда Калифорнии постановили, что Google обязана выплатить упомянутую сумму за неправомерное использование пользовательских данных. Коллективный иск был подан ещё в 2019 году от лица примерно 14 миллионов калифорнийцев. В иске утверждалось, что Google собирала информацию, по-видимому, для таргетирования рекламы, используя при этом мобильное соединение для передачи данных.

Google заявила суду, что пользователи согласились на передачу данных в рамках условий и политик конфиденциальности компании. По словам компании, ни один владелец смартфона не пострадал от её действий. Google считает, что вердикт суда «неправильно понимает сервисы, которые имеют решающее значение для безопасности, производительности и надёжности устройств Android».

Адвокат истцов Глен Саммерс (Glen Summers) считает, что постановление суда «решительно подтверждает суть дела и отражает серьёзность неправомерного поведения Google».

Данный иск жителей Калифорнии стал лишь «первой ласточкой». В апреле 2026 года в суд будет передан аналогичный иск от имени жителей других штатов, содержащий те же самые претензии.