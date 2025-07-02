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Google оштрафовали на $314 млн за тайный сбор данных с неиспользуемых Android-смартфонов

Американский суд обязал Google выплатить $314,6 млн владельцам смартфонов под управлением Android. Согласно иску, компания, не получив разрешения пользователей, собирала данные с мобильных устройств во время их бездействия. IT-гигант заявил, что подаст апелляцию. Решение суда пока затронуло лишь жителей Калифорнии, но в следующем году начнётся аналогичный судебный процесс, который охватит 49 других штатов.

Источник изображений: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Присяжные суда Калифорнии постановили, что Google обязана выплатить упомянутую сумму за неправомерное использование пользовательских данных. Коллективный иск был подан ещё в 2019 году от лица примерно 14 миллионов калифорнийцев. В иске утверждалось, что Google собирала информацию, по-видимому, для таргетирования рекламы, используя при этом мобильное соединение для передачи данных.

Google заявила суду, что пользователи согласились на передачу данных в рамках условий и политик конфиденциальности компании. По словам компании, ни один владелец смартфона не пострадал от её действий. Google считает, что вердикт суда «неправильно понимает сервисы, которые имеют решающее значение для безопасности, производительности и надёжности устройств Android».

Адвокат истцов Глен Саммерс (Glen Summers) считает, что постановление суда «решительно подтверждает суть дела и отражает серьёзность неправомерного поведения Google».

Данный иск жителей Калифорнии стал лишь «первой ласточкой». В апреле 2026 года в суд будет передан аналогичный иск от имени жителей других штатов, содержащий те же самые претензии.

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Теги: google, иск, сбор данных, штраф, судебное разбирательство, судебный процесс, android
google, иск, сбор данных, штраф, судебное разбирательство, судебный процесс, android
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