Figma собирается выйти на биржу и привлечь $1,5 млрд для конкуренции с Adobe, Canva и другими

Разработчик облачной платформы для веб-дизайнеров Figma подал заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 2022 году его пыталась купить Adobe за $20 млрд, но сделка сорвалась из-за противодействия регулирующих органов Великобритании и Европейского союза.

Как сообщает The Verge, Figma подала конфиденциальную заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в апреле 2025 года. В новой заявке сообщается, что выручка Figma в первом квартале выросла год к году на 46 % до $228,2 млн. Чистая прибыль составила $44,9 млн, тогда как годом ранее она равнялась $13,5 млн.

По состоянию на 31 марта у Figma было около 450 тыс. клиентов. Из них 1031 приносили компании не менее $100 тыс. выручки в год, что на 47 % больше, чем годом ранее. Среди её клиентов такие компании, как Duolingo, Mercado Libre, Netflix, Pentagram, ServiceNow и Stripe. Генеральный директор ServiceNow Билл Макдермотт (Bill McDermott) является участником совета директоров Figma. Он также входит в совет директоров Zoom и продолжает выполнять обязанности председателя ServiceNow.

Согласно заявке, ежемесячно платформой Figma пользуются более 13 млн человек, и только треть из них — дизайнеры. По состоянию на 31 марта, около 85 % ежемесячных пользователей находится за пределами США, но 53 % дохода поступило от клиентов в США.

В этом году Figma расширила библиотеку инструментов, добавив функции для создания веб-сайтов, ИИ-редактирования, брендированного маркетинга и цифровой иллюстрации. Она также начала предоставлять ИИ-моделям доступ к своим серверам дизайна для более эффективной работы с графикой.

В документе отсутствуют такие подробности, как количество акций, которые будут предложены, и их цена. Ресурс TechCrunch сообщил, что по оценкам экспертов компании Renaissance Capital, Figma может привлечь до $1,5 млрд в ходе первичного предложения. То есть IPO Figma сравняется или даже превзойдёт показатель CoreWeave, которая привлекла в ходе IPO $1,5 млрд, что стало крупнейшим первичным размещением акций технологической компании в 2025 году на данный момент.