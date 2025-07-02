Соавторы Subnautica и основатели Unknown Worlds покинули студию — их заменит бывший продюсер Dead Space

Пока подводный симулятор выживания Subnautica 2 готовится к погружению в глубины раннего доступа, в разрабатывающей игру студии Unknown Worlds Entertainment произошли существенные изменения.

Южнокорейский издатель Krafton, которому принадлежит Unknown Worlds, объявил, что студию возглавил ветеран индустрии Стив Папуцис (Steve Papoutsis) — нынешний гендиректор Striking Distance Studios, известной по хоррору The Callisto Protocol.

Текущее руководство Unknown Worlds в лице гендиректора и основателя Чарли Кливленда (Charlie Cleveland), президента Теда Гилла (Ted Gill), сооснователя и технического директора Макса Макгуайра (Max McGuire) студию покидает.

Krafton надеялась, что сооснователи Unknown Worlds и соавторы Subnautica продолжат участие в разработке Subnautica 2, но Кливленд, Гилл и Макгуайр решили пойти другим путём — издатель желает им успехов в будущих начинаниях.

По мнению Krafton, десятки лет опыта Папуциса в планировании и разработке высокооценённых игровых франшиз (специалист был исполнительным продюсером серии Dead Space) помогут Subnautica 2 оправдать ожидания фанатов.

Впрочем, на фоне анонса поклонники творчества Unknown Worlds теперь меньше уверены в Subnautica 2 — внезапный исход ключевых творцов успеха франшизы многим показался как минимум подозрительным.

Ранний доступ Subnautica 2 стартует в 2025 году на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Обещают кооператив на четверых, новую планету и ужасы глубин. Поддержка русского языка не заявлена.