«Большой красивый закон» Трампа предлагает повышение налоговых льгот на производство полупроводников в США

Согласно законопроекту президента США Дональда Трампа (Donald Trump) о сокращении федеральных расходов, известному как «Большой красивый закон» (The Big Beautiful Bill), который был принят Сенатом США, налоговые льготы для полупроводниковых компаний увеличатся с 25 до 35 %, что превышает 30-процентное повышение, указанное в черновом варианте законопроекта, сообщает ресурс CNBC.

Новый законопроект расширяет налоговые льготы, предусмотренные «Законом о чипах и науке» (CHIPS and Science Act). В число компаний, имеющих право на льготы, входят Intel, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Micron Technology — при условии, что они расширят передовое производство в США до крайнего срока в 2026 году. Новый закон позволит снизить стоимость строительства заводов по производству полупроводников, способствуя реализации планов США по укреплению внутренней цепочки поставок микросхем.

Для вступления закона в силу его должна одобрить Палата представителей США, которая с небольшим перевесом уже приняла свою собственную версию законопроекта в прошлом месяце. В свою очередь, Дональд Трамп призвал законодателей утвердить документ до 4 июля.

Как отмечает CNBC, хотя налоговые положения законопроекта Трампа о всеобъемлющей экономической политике расширяют действие «Закона о чипах и науке» администрации Байдена, общий подход экс-президента к поддержке полупроводниковой отрасли отличается. Ранее Трамп заявлял, что введение пошлин является более эффективной мерой, чем гранты, предусмотренные «Законом о чипах и науке», для стимулирования переноса производства в США. Он также предлагал отменить этот закон, однако законодатели не поддержали инициативу.

По словам Дэниела Ньюмана (Daniel Newman), генерального директора консалтинговой компании Futurum Group, риск роста пошлин стал фактором, побуждающим полупроводниковые компании расширять производство в США. «Учитывая риск тарифов, увеличение объёмов производства внутри страны остаётся ключевым приоритетом для этих крупных полупроводниковых компаний», — отметил Ньюман, добавив, что налоговые льготы можно рассматривать как способ компенсировать часть затрат, связанных с реализацией проектов в США.