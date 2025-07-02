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Baidu встроила генеративный ИИ в поиск, научила его лучше понимать китайский и запустила генератор видео по изображениям

Китайский технологический гигант Baidu заявил о модернизации своей поисковой системы — самой популярной в Китае. Новая функциональность включает в себя генеративный ИИ и голосовой поиск, поддерживающий несколько китайских диалектов. Мобильное приложение Baidu переориентировано на модель чат-бота, способного помогать пользователям в написании текстов, рисовании изображений и планировании путешествий. Вместо поиска по ключевым словам система интерпретирует запросы, сформулированные на естественном языке.

Источник изображения: Baidu

Источник изображения: Baidu

Как отметили топ-менеджеры на презентации, за последние годы платформа стала чрезмерно сложной и перегруженной. Директор поискового подразделения Чжао Шици (Zhao Shiqi) подчеркнул: «Поисковая система Baidu должна меняться, и мы осознанно стремимся к этим изменениям. Мы не намерены побеждать других — мы должны превзойти самих себя». По его словам, это не просто косметическая правка, а глубокая архитектурная трансформация, направленная на создание гибкого, умного и интуитивного интерфейса.

Baidu сталкивается с серьёзной конкуренцией со стороны Douyin — китайского аналога TikTok, а также с браузерами, изначально построенными на нейросетевых алгоритмах. В течение четырёх кварталов подряд компания фиксирует снижение выручки от онлайн-рекламы, что свидетельствует о потере части аудитории. В руководстве компании считают, что внедрение генеративного ИИ в поисковую выдачу позволит не только привлечь новых пользователей, но и сформировать качественно новые рекламные форматы. Ожидается, что такие форматы будут ориентированы на диалоговые сценарии, персонализацию и контекстуальную релевантность, что в перспективе может привести к восстановлению рекламной выручки техногиганта.

Baidu также представила первую в своей истории модель генерации видео по изображению. Этот инструмент ориентирован в первую очередь на специалистов в области цифрового маркетинга и предназначен для автоматизированного создания коротких видеороликов, которые можно публиковать в ленте Baidu. По оценке компании, функция поможет маркетологам быстрее производить привлекательный контент, что повысит вовлечённость аудитории и конкурентоспособность платформы на фоне аналогичных сервисов компаний ByteDance и Kuaishou.

Особую ставку компания делает на развитие своего пока ещё формирующегося облачного подразделения, основным драйвером которого должен стать растущий спрос на ИИ-вычисления на базе нейросетей в реальном времени. На этом направлении Baidu конкурирует с гораздо более мощными игроками, включая Alibaba Group. Для укрепления позиций компания активно развивает линейку ИИ-моделей Ernie. В апреле этого года были представлены Ernie 4.5 Turbo и Ernie X1 Turbo — усовершенствованные версии, которые, по заявлению компании, работают быстрее и стоят меньше, чем их предшественники. Эти ИИ-модели стали основой экосистемы умных приложений, развиваемой вокруг продуктов Baidu.

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Теги: baidu, поисковые системы, генеративный ии, чат-бот, большие языковые модели
baidu, поисковые системы, генеративный ии, чат-бот, большие языковые модели
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