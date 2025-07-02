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Huawei откроет исходный код языка программирования Cangjie для конкуренции с Java и Swift по всему миру

Huawei Technologies объявила о намерении 30 июля открыть исходный код созданного в компании языка программирования Cangjie. Это очередная мера в стремлении Huawei добиться технологической самодостаточности — вчера стало известно, что Huawei сделала открытыми ряд своих ИИ-моделей.

Источник изображения: huawei.com

Источник изображения: huawei.com

Открытый исходный код позволит сторонним разработчикам вносить изменения в работу программной платформы, устранять обнаруженные проблемы или расширять возможности языка программирования. Cangjie, получивший название в честь легендарного персонажа китайской мифологии, с которым связывают изобретение иероглифов, предназначается для «полного анализа сценариев», отмечает Huawei. Язык поддерживает функции искусственного интеллекта и безопасности, что делает его пригодным для написания широкого спектра приложений — в первую очередь для платформы HarmonyOS Next, выступающей как альтернатива Android.

Huawei вела разработку Cangjie около пяти лет, предварительная версия Cangjie дебютировала в июне прошлого года. Язык позиционируется как конкурент Java, который используется в разработке для Google Android, и Swift, на котором пишут приложения для Apple iOS. Cangjie быстро завоевал популярность в сообществе разработчиков, и уже через несколько недель после его выхода были написаны более 10 000 тестовых версий приложений.

В октябре прошлого года язык стал доступен для всех разработчиков HarmonyOS — на нём были написаны приложения для китайской службы доставки Meituan и платформы электронной коммерции JD.com. В III квартале Meituan намеревается выпустить приложение для курьеров, также написанное на Cangjie. Huawei приняла решение открыть исходный код Cangjie, наращивая усилия по выстраиванию собственной экосистемы ПО в условиях американских санкций. Сейчас HarmonyOS 5 работает на более чем 40 моделях устройств, в экосистеме зарегистрированы более 8 млн разработчиков, доступны более 30 000 приложений, рассказали в компании.

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Теги: huawei, open source, язык программирования
huawei, open source, язык программирования
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