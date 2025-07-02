«Не нравится наблюдать, как медленно уничтожается всё, что я помогала создавать»: ветеран Xbox раскритиковала консольную стратегию Microsoft

Ветеран Xbox Лора Фрайер (Laura Fryer) в недавнем видео на личном YouTube-канале поставила под сомнение текущую мультиплатформенную стратегию игрового подразделения Microsoft и его будущее как производителя консолей.

Напомним, в июне Microsoft заставила многих задуматься о будущем устройств Xbox после анонса партнёрств с несколькими сторонними производителями, включая Asus (ROG Xbox Ally), Meta✴ (Quest 3S Xbox Edition) и AMD (многолетнее соглашение).

Фрайер считает, что у потребителей «нет буквально никаких причин покупать» ROG Xbox Ally. По мнению ветерана, стоявшей у основания Xbox, «это партнёрство предполагает медленный и окончательный выход из "железного" бизнеса».

Будучи одним из основателей команды Xbox, Фрайер недовольна текущим положением дел в компании: «Мне не нравится наблюдать, как медленно уничтожается всё, что я помогала создавать».

«Мне грустно, ведь, как мне кажется, у Xbox нет желания — или буквально возможностей — выпускать дальше железо. <...> Думаю, что консольный бизнес Xbox мёртв», — поделилась Фрайер.

Также Фрайер задаётся вопросом, в чём долгосрочный план Microsoft: «Может, следующий год будет тем самым. Может, в следующем году туман рассеется, и мы увидим красоту недавних анонсов. Поживём – увидим, наверное».

В последние годы Microsoft избрала мультиплатформенную стратегию для игр от своих внутренних студий, однако уже подтвердила планы на выпуск наследника Xbox Series X и S — Xbox следующего поколения.

Также Фрайер задаётся вопросом, в чём долгосрочный план Microsoft: «Может, следующий год будет тем самым. Может, в следующем году туман рассеется, и мы увидим красоту недавних анонсов. Поживём – увидим, наверное».

В последние годы Microsoft избрала мультиплатформенную стратегию для игр от своих внутренних студий, однако уже подтвердила планы на выпуск наследника Xbox Series X и S — Xbox следующего поколения.