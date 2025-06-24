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Meta✴ выпустила VR-гарнитуру Quest 3S Xbox Edition с особым дизайном и расширенной комплектацией за $400

Компания Microsoft в рамках продолжающегося долгосрочного стратегического партнёрства с Meta в сфере смешанной реальности представила VR-гарнитуру Meta Quest 3S Xbox Edition. От оригинальной Quest 3S версия Xbox Edition отличается цветом, а также комплектом поставки.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

В комплект Meta Quest 3S Xbox Edition входят гарнитура виртуальной реальности Quest 3S в чёрном цвете с объёмом постоянной памяти 128 Гбайт, контроллеры Touch Plus в цвет гарнитуры, а также беспроводной геймпад Xbox Wireless Controller в чёрном исполнении с зелёными акцентами. Кроме того, в комплект включены ремешок Elite, трёхмесячная подписка на игровой сервис Meta Horizon+ и трёхмесячная подписка на Xbox Game Pass Ultimate. Стоимость набора составляет $399,99. Для сравнения, обычная Quest 3S в белом цвете с тем же объёмом памяти предлагается за $299,99.

С помощью приложения Xbox на гарнитурах Quest пользователи могут мгновенно получить доступ к сотням игр напрямую из облачного сервиса Xbox Cloud Gaming (в бета-версии), включая South of Midnight, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Avowed и многие другие, в рамках подписки Xbox Game Pass Ultimate.

В Microsoft отмечают, что Quest 3S также совместима с любыми контроллерами Xbox Wireless Controller, Xbox Elite Wireless Controller Series 2 и Xbox Adaptive Controller по Bluetooth.

Комплект Meta Quest 3S Xbox Edition будет доступен только в США и Великобритании, исключительно у избранных ритейлеров. Он выйдет ограниченным тиражом, и, как подчёркивает Microsoft, после исчерпания запасов дополнительные поставки не планируются.

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Теги: me, microsoft, vr-гарнитура, quest 3s, xbox
me, microsoft, vr-гарнитура, quest 3s, xbox
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