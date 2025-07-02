Tesla опубликовала данные о сроке службы аккумуляторных батарей в своих электромобилях, причём привела данные о ресурсе не только по времени, но и по пройденному расстоянию. Статистика автопроизводителя указывает на то, что электромобилям компании в Европе требуется пройти меньшее расстояние до потери ёмкости батарей, чем в США, но важной является и продолжительность её использования.

Tesla опубликовала интересные статистические данные о том, как долго могут функционировать автомобильные аккумуляторы компании, а также детально описала жизненный цикл электромобилей независимо от химического состава элементов питания. Производитель продаёт электромобили более 10 лет, благодаря чему удалось собрать некоторую статистику.

По данным Tesla, в среднем электромобиль проходит более 321 тыс. км до момента, когда ёмкость аккумуляторов снижается до 80 % от первоначальной. Любопытно, что в Европе, где люди в основном ездят меньше (в среднем 24,1 тыс. км в год), чем в США, тот же автомобильный аккумулятор теряет 20 % ёмкости в среднем после прохождения 241 тыс. км.

Эти данные указывают на то, что возраст аккумуляторов является не менее важной характеристикой, чем пробег. Независимо от того проезжает ли американец по 32,2 тыс. км в год в течение 10 лет или европеец по 24,1 тыс. км в год в течение такого же отрезка времени, конечным результатом всё равно является потеря 20 % ёмкости.

Точка зрения Tesla заключается в том, что владелец электромобиля компании, который прошёл 200 тыс. миль и использовался 10 лет, вероятно, захочет заменить его на что-то новое. При этом вторичный рынок электромобилей не вырастет по-настоящему, если пороговое значение для потери 20 % ёмкости аккумулятора остаётся на уровне 200 тыс. миль, особенно с учётом 8-летней гарантии на аккумуляторы в электромобилях Tesla. Поскольку возраст среднестатистического автомобиля на дорогах общего пользования в США быстро приближается к 13 годам, Tesla необходимо продлить срок службы аккумуляторов в своих автомобилях и увеличить период гарантийного обслуживания.

Над решением этой проблемы работают китайские компании. Крупнейший в мире производитель аккумуляторов CATL совместно с производителем электромобилей NIO работают над стандартизацией 15-летнего срока эксплуатации аккумуляторов с потерей не более 15 % ёмкости. Отмечается, что некоторые из новейших продуктов CATL уже поставляются с гарантией на 12, 15 и даже 20 лет, но это касается устройств для хранения энергии.

Ещё не ясно, пойдёт ли Tesla по этому пути. Близится к завершению строительство собственного завода по производству аккумуляторов LFR в США, где элементы питания будут изготавливаться с использованием оборудования CATL. Не исключено, что запуск собственного завода по производству аккумуляторов позволит Tesla не только снизить стоимость электромобилей в США, но и увеличить срок гарантийного обслуживания аккумуляторов, используемых в её автомобилях.