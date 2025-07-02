Сегодня 02 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты AMD раскрыла потенциал Radeon RX 9070 XT...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AMD раскрыла потенциал Radeon RX 9070 XT новыми драйверами — GeForce RTX 5070 Ti теперь медленнее

Новый графический драйвер AMD версии 25.6.3 повысил игровую производительность видеокарты Radeon RX 9070 XT, как показывают свежие тесты YouTube-канала Hardware Unboxed. Теперь она опережает модель GeForce RTX 5070 Ti, по крайней мере без трассировки лучей.

Источник изображения: PowerColor

Источник изображения: PowerColor

Проведённые после дебюта видеокарт игровые тесты показывали, что GeForce RTX 5070 Ti в играх с растровой графикой была примерно на 3 % быстрее Radeon RX 9070 XT. Похоже, что прежние версии драйвера для RX 9070 XT несколько ограничивали её производительность, которую удалось раскрыть свежему программному обеспечению Radeon Software Adrenalin 25.6.3. Причём Nvidia с момента выпуска RTX 5070 Ti тоже успела выпустить несколько версий драйверов GeForce Game Ready, но они не помогли RTX 5070 Ti сохранить лидерство. Напомним, рекомендованная цена Radeon RX 9070 XT на $150 ниже, чем у конкурента — $599 против $750 у RTX 5070 Ti, так что теперь карты AMD стала ещё привлекательнее.

Хотя свежий драйвер Radeon Software Adrenalin 25.6.3 в некоторых играх не изменил расстановку сил, в большинстве протестированных Hardware Unboxed игр он сделал RX 9070 XT быстрее RTX 5070 Ti. Наиболее заметная прибавка производительности отмечается в таких играх, как Starfield, Delta Force и CS2, где разница в пользу карты AMD составила более 10 %. Например, в Delta Force карта Radeon теперь на 14 % быстрее конкурента, а в CS2 и Spider-Man Remastered — на 23 и 27 % соответственно.

В среднем прибавка производительности Radeon RX 9070 XT с новым драйвером составила 9 % в играх с разрешением 1440p и 4 % в играх с разрешением 4K, говорят данные 16 игровых тестов. Теперь Radeon RX 9070 XT в среднем на 3 % быстрее RTX 5070 Ti в разрешении 1440p и обеспечивает такую же производительность в 4K.

Следует ещё раз отметить, что речь идёт о производительности видеокарт в играх с растровой графикой, без использования технологий масштабирования, генераторов кадров и трассировки лучей.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой GeForce RTX 5050
AMD выпустила драйвер с поддержкой FSR 4 для Monster Hunter Wilds и GTA V Enhanced
Обзор видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT: апгрейд подождет
SK hynix поможет Intel интегрировать передовую память HBM4 в ускорители Jaguar Shores
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5050 Dual и более компактную RTX 5050 StormX
Inno3D рассказала о производительности GeForce RTX 5050 — где-то между RTX 4060 и RTX 3060
Теги: radeon rx 9070 xt, geforce rtx 5070 ti, производительность, видеокарты
radeon rx 9070 xt, geforce rtx 5070 ti, производительность, видеокарты
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
GSC убрала из главного меню ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. назойливую рекламу S.T.A.L.K.E.R. 2, но никому об этом не сказала
Microsoft тайно установила в Windows 10 и 11 обновление KB5001716 — это предвестник принудительных обновлений ОС
VK заплатит до 5 млн рублей тем, кто найдёт в мессенджере Max уязвимости и ошибки
Valve внедрила в клиент Steam панель, различающую реальные и сгенерированные ИИ кадры
AMD раскрыла потенциал Radeon RX 9070 XT новыми драйверами — GeForce RTX 5070 Ti теперь медленнее
Трёх бывших топ-менеджеров Ubisoft признали виновными в психологических и сексуальных домогательствах 6 мин.
Opera получила бесшовный перевод с 40 языков, включая русский, и другие улучшения 60 мин.
«Кто-то проник в наш дом и что-то украл» — Сэм Альтман назвал отвратительным то, как Meta переманивает специалистов ИИ 2 ч.
Китай неумолимо подрывает лидерство Америки в глобальной гонке ИИ 3 ч.
Волшебное приключение Everwild от создателей Sea of Thieves стало жертвой новой волны увольнений в Xbox 3 ч.
Стало известно, чем Цукерберг заманивает специалистов из OpenAI в свою лабораторию сверхинтеллекта 3 ч.
Microsoft повысит цены на on-premise серверные продукты 3 ч.
iOS 26 сможет автоматически выключать наушники Beats и AirPods, если пользователь уснул 4 ч.
Microsoft подтвердила новую волну массовых увольнений на благо Xbox 4 ч.
Приложение «Google Фото» стало удобнее и нагляднее 5 ч.
Великобритания обновит закон 1885 года для обеспечения зашиты подводных кабелей 2 ч.
IT-компании с готовностью откликнулись на призыв построить ИИ-гигафабрики на деньги Евросоюза 3 ч.
Астрономы обнаружили третий межзвездный объект в Солнечной системе 3 ч.
Производство iPhone для США под угрозой — Foxconn зачем-то массово вывозит китайских инженеров с индийских фабрик 3 ч.
Поставки Tesla рухнули на 13 % под давлением конкурентов, но аналитики ожидали худшего 3 ч.
SpaceX провела 500-й запуск Falcon 9 — и снова побила рекорд многоразовости 3 ч.
DigitalBridge завершила сделку по покупке Yondr Group 4 ч.
Тесты более 200 карт памяти SD выявили пропасть между заявленными и реальными характеристиками 4 ч.
Honor представила Magic V5 — самый тонкий в мире складной смартфон 5 ч.
Tesla рассказала, как деградируют аккумуляторы в электромобилях — влияет не только пробег 5 ч.