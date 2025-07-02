AMD раскрыла потенциал Radeon RX 9070 XT новыми драйверами — GeForce RTX 5070 Ti теперь медленнее

Новый графический драйвер AMD версии 25.6.3 повысил игровую производительность видеокарты Radeon RX 9070 XT, как показывают свежие тесты YouTube-канала Hardware Unboxed. Теперь она опережает модель GeForce RTX 5070 Ti, по крайней мере без трассировки лучей.

Проведённые после дебюта видеокарт игровые тесты показывали, что GeForce RTX 5070 Ti в играх с растровой графикой была примерно на 3 % быстрее Radeon RX 9070 XT. Похоже, что прежние версии драйвера для RX 9070 XT несколько ограничивали её производительность, которую удалось раскрыть свежему программному обеспечению Radeon Software Adrenalin 25.6.3. Причём Nvidia с момента выпуска RTX 5070 Ti тоже успела выпустить несколько версий драйверов GeForce Game Ready, но они не помогли RTX 5070 Ti сохранить лидерство. Напомним, рекомендованная цена Radeon RX 9070 XT на $150 ниже, чем у конкурента — $599 против $750 у RTX 5070 Ti, так что теперь карты AMD стала ещё привлекательнее.

Хотя свежий драйвер Radeon Software Adrenalin 25.6.3 в некоторых играх не изменил расстановку сил, в большинстве протестированных Hardware Unboxed игр он сделал RX 9070 XT быстрее RTX 5070 Ti. Наиболее заметная прибавка производительности отмечается в таких играх, как Starfield, Delta Force и CS2, где разница в пользу карты AMD составила более 10 %. Например, в Delta Force карта Radeon теперь на 14 % быстрее конкурента, а в CS2 и Spider-Man Remastered — на 23 и 27 % соответственно.

В среднем прибавка производительности Radeon RX 9070 XT с новым драйвером составила 9 % в играх с разрешением 1440p и 4 % в играх с разрешением 4K, говорят данные 16 игровых тестов. Теперь Radeon RX 9070 XT в среднем на 3 % быстрее RTX 5070 Ti в разрешении 1440p и обеспечивает такую же производительность в 4K.

Следует ещё раз отметить, что речь идёт о производительности видеокарт в играх с растровой графикой, без использования технологий масштабирования, генераторов кадров и трассировки лучей.