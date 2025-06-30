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AMD выпустила драйвер с поддержкой FSR 4 для Monster Hunter Wilds и GTA V Enhanced

Компания AMD выпустила необязательный драйвер Radeon Software Adrenalin 25.6.3. Он расширяет поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) для игр Monster Hunter Wilds и Grand Theft Auto V Enhanced, а также устраняет ряд проблем, выявленных в предыдущих версиях программного обеспечения.

Источник изображения: Capcom

Источник изображения: Capcom

Список исправленных проблем:

  • технология AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) была недоступна в играх DragonKin: The Banished, Blades of Fire, RoadCraft, The Alters, Star Wars Outlaws и S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на видеокартах серии Radeon RX 9000;
  • исправлены периодические сбои системы или приложения при игре в Black Myth: WuKong на видеокартах Radeon RX 7650 GRE;
  • исправлены мерцания и искажения текстур в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered при включённой функции AMD FidelityFX Super Resolution на видеокартах Radeon RX 9070 XT.

Список известных проблем:

  • рывки в играх при использовании некоторых VR-гарнитур с частотой обновления 80 или 90 Гц на видеокартах Radeon RX 7000. Временное решение — изменение частоты обновления;
  • периодические сбои приложения и тайм-ауты драйвера в Cyberpunk 2077 на видеокартах Radeon RX 7000 и Radeon RX 9000;
  • сбои в работе приложения или тайм-ауты драйвера в Monster Hunter Wilds при включённых функциях Radeon Anti-Lag и Instant Replay;
  • заикания изображения в Call of Duty: Warzone (сезон 03, карта «Верданск») на некоторых видеокартах AMD;
  • заикания и снижение производительности при воспроизведении 4K-видео на YouTube в браузерах на базе Chromium. Временная мера — воспроизведение видео в полноэкранном режиме.

Скачать необязательный драйвер Radeon Software Adrenalin 25.6.3 можно с официального сайта AMD.

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Теги: драйвер, amd, видеокарты, monster hunter wilds, gta 5
драйвер, amd, видеокарты, monster hunter wilds, gta 5
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