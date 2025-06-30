AMD выпустила драйвер с поддержкой FSR 4 для Monster Hunter Wilds и GTA V Enhanced

Компания AMD выпустила необязательный драйвер Radeon Software Adrenalin 25.6.3. Он расширяет поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) для игр Monster Hunter Wilds и Grand Theft Auto V Enhanced, а также устраняет ряд проблем, выявленных в предыдущих версиях программного обеспечения.
Список исправленных проблем:
- технология AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) была недоступна в играх DragonKin: The Banished, Blades of Fire, RoadCraft, The Alters, Star Wars Outlaws и S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на видеокартах серии Radeon RX 9000;
- исправлены периодические сбои системы или приложения при игре в Black Myth: WuKong на видеокартах Radeon RX 7650 GRE;
- исправлены мерцания и искажения текстур в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered при включённой функции AMD FidelityFX Super Resolution на видеокартах Radeon RX 9070 XT.
Список известных проблем:
- рывки в играх при использовании некоторых VR-гарнитур с частотой обновления 80 или 90 Гц на видеокартах Radeon RX 7000. Временное решение — изменение частоты обновления;
- периодические сбои приложения и тайм-ауты драйвера в Cyberpunk 2077 на видеокартах Radeon RX 7000 и Radeon RX 9000;
- сбои в работе приложения или тайм-ауты драйвера в Monster Hunter Wilds при включённых функциях Radeon Anti-Lag и Instant Replay;
- заикания изображения в Call of Duty: Warzone (сезон 03, карта «Верданск») на некоторых видеокартах AMD;
- заикания и снижение производительности при воспроизведении 4K-видео на YouTube в браузерах на базе Chromium. Временная мера — воспроизведение видео в полноэкранном режиме.
Скачать необязательный драйвер Radeon Software Adrenalin 25.6.3 можно с официального сайта AMD.
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