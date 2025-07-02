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Perplexity запустила подписку за $200 в месяц — она предложит не меньше, чем Google и OpenAI

Компания Perplexity запустила новый тариф Max, который обойдётся пользователям в $200 ежемесячно. Тариф включает неограниченный доступ к инструментам создания отчётов и таблиц, приоритетное использование последних версий ИИ-моделей, таких как OpenAI o3-pro и Claude Opus 4, а также ранний доступ к новым продуктам, включая будущий ИИ-браузер Comet.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Таким образом, Perplexity присоединилась к числу компаний, предлагающих сверхпремиальную подписку. Ранее аналогичные планы запустили OpenAI, Google, Anthropic и Cursor. В настоящее время у Perplexity три тарифа: потребительский Pro за $20 в месяц, корпоративный Enterprise Pro за $40 на человека в месяц и новый Max. В дальнейшем компания планирует представить версию Max и для корпоративных клиентов, сообщает TechCrunch.

В 2024 году выручка Perplexity составила около $34 млн, в основном благодаря подписке Pro. При этом компания потратила порядка $65 млн на расходы связаны с арендой облачных серверов и покупкой доступа к моделям OpenAI и Anthropic. По состоянию на январь 2025 года годовой доход Perplexity оценивался в $80 млн.

В мае Perplexity провела переговоры с венчурной фирмой Accel из Пало-Альто о привлечении $500 млн при оценке в $14 млрд, однако информация о завершении этой сделки пока отсутствует. На фоне роста популярности сервиса усилилась и конкуренция: Google активно продвигает AI Mode, похожий на интерфейс Perplexity, а OpenAI углубляет интеграцию поиска в ChatGPT и рассматривает возможность создания собственного браузера.

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Теги: perplexity, ai, ии
perplexity, ai, ии
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