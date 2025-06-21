Meta✴ до сделки с Scale AI присматривалась к Perplexity

Meta✴ рассматривала возможность покупки одного из самых известных ИИ-стартапов Perplexity. Однако стороны не смогли договориться и компания Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) вложила $14,3 млрд в стартап Scale AI, получив в нём 49-% долю.

Параллельно Meta✴ пыталась переманить генерального директора Perplexity Аравинда Шриниваса (Aravind Srinivas) в свою команду по разработке «суперинтеллекта» — подразделения, которое занимается созданием более мощных ИИ-систем, сообщает Bloomberg. Однако Шринивас не покинул стартап, тем более, что недавно было привлечено финансирование при оценке стартапа в $14 млрд.

Напомним, Perplexity, основанная в 2022 году, быстро стала одним из самых заметных ИИ-стартапов, бросающим вызов самой Google. Её поисковик на базе генеративного ИИ умеет кратко излагать результаты, указывать источники и помогать пользователям уточнять запросы. Кроме того, компания разрабатывает браузер с ИИ-функциями.

Тем временем Цукерберг, недовольный темпами развития ИИ-направления внутри Meta✴, пытается привлечь топовых специалистов из других компаний. Например, уже удалось заполучить бывшего генерального директора Scale AI Александра Вана (Alexandr Wang), а также ведущих исследователей из Google DeepMind и Sesame AI.

Однако не все соглашаются на предложения Meta✴. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) заявил в одном из подкастов, что некоторые сотрудники его компании получили от Meta✴ предложения с бонусами за переход в $100 млн и ещё более крупными компенсационными пакетами, но отказались от них.

Помимо этого, Meta✴ вела переговоры с экс-гендиректором GitHub Нэтом Фридманом (Nat Friedman) и пыталась пригласить Дэниеля Гросса (Daniel Gross), главу лаборатории Safe Superintelligence, основанной бывшим главным учёным OpenAI Ильёй Суцкевером. Также обсуждалось возможное сотрудничество, в рамках которого Safe Superintelligence могла бы использовать инфраструктуру дата-центров Meta✴.

Как отмечает Bloomberg, в отличие от других технологических гигантов, таких как Google и Amazon, Meta✴ пока не стремится стать инфраструктурной основой для ИИ-стартапов, предпочитая инвестировать в них напрямую или переманивать кадры.