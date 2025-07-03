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Нереалистичные цели, раздутый бюджет и надежда на лучшее: как проходит разработка новой Battlefield

Издание Ars Technica со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников внутренних студий Electronic Arts рассказало о трудностях разработки следующей игры в серии военных шутеров Battlefield.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

По данным Ars Technica, новая Battlefield (кодовое название Glacier) должна была перейти в активную разработку ещё в начале 2023 года, но это случилось намного позднее и с рядом оговорок, которые могут аукнуться игрокам на релизе.

Одиночный режим — единственный элемент Glacier, к маю не достигший «альфы». После закрытия Ridgeline Games в прошлом феврале Criterion, DICE и Motive пришлось переделывать кампанию с нуля, из-за чего она отстаёт от графика на два года.

Сюжетная кампания новой Battlefield рассчитана примерно на шесть часов геймплея

Сюжетная кампания новой Battlefield рассчитана примерно на шесть часов геймплея

EA ожидает от Glacier небывалых успехов — достичь 100 млн игроков и бросить вызов Call of Duty и Fortnite. Для этого, помимо кампании и мультиплеера, у игры будет два условно-бесплатных компонента — королевская битва и некий режим Gauntlet.

Амбиции EA подкреплены самым большим бюджетом в истории серии ($400 млн в начале 2023 года, но с тех пор показатель серьёзно вырос), однако большинство разработчиков (особенно бывалых) сомневаются в досягаемости этих целей.

Для сравнения: аудитория самой успешной игры серии, Battlefield 1, едва превысила 30 млн человек

Для сравнения: аудитория самой успешной игры серии, Battlefield 1, едва превысила 30 млн человек

Что ещё бывшие и нынешние разработчики Glacier рассказали Ars Technica:

  • производство игры проходит на фоне постоянных трений между шведской (DICE) и американской (новое руководство) сторонами;
  • повышенная нагрузка в ходе разработки Glacier вынудила многих сотрудников брать длительные (до восьми месяцев) отпуска из-за переутомления, стресса или по состоянию здоровья;
  • из-за задержек с достижением внутренних целей часть запланированного для Glacier контента может быть вырезана или отложена на пострелизный период;
  • многие сотрудники переживают, что некоторые элементы игры (в частности, сюжетная кампания) не оправдают ожидания пользователей, если будут выпущены в установленные EA сроки;
  • несмотря на это, большая часть опрошенных Ars Technica разработчиков просто хочет сделать отличную игру, которая понравится фанатам.

Новая Battlefield выйдет не позже 31 марта 2026 года, а полноценный анонс официально запланирован на текущее лето. Игру делают четыре студии Electronic Arts — DICE, Motive, Criterion и Ripple Effect.

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Теги: battlefield, electronic arts, шутер
battlefield, electronic arts, шутер
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