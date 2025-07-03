Нереалистичные цели, раздутый бюджет и надежда на лучшее: как проходит разработка новой Battlefield

Издание Ars Technica со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников внутренних студий Electronic Arts рассказало о трудностях разработки следующей игры в серии военных шутеров Battlefield.

По данным Ars Technica, новая Battlefield (кодовое название Glacier) должна была перейти в активную разработку ещё в начале 2023 года, но это случилось намного позднее и с рядом оговорок, которые могут аукнуться игрокам на релизе.

Одиночный режим — единственный элемент Glacier, к маю не достигший «альфы». После закрытия Ridgeline Games в прошлом феврале Criterion, DICE и Motive пришлось переделывать кампанию с нуля, из-за чего она отстаёт от графика на два года.

EA ожидает от Glacier небывалых успехов — достичь 100 млн игроков и бросить вызов Call of Duty и Fortnite. Для этого, помимо кампании и мультиплеера, у игры будет два условно-бесплатных компонента — королевская битва и некий режим Gauntlet.

Амбиции EA подкреплены самым большим бюджетом в истории серии ($400 млн в начале 2023 года, но с тех пор показатель серьёзно вырос), однако большинство разработчиков (особенно бывалых) сомневаются в досягаемости этих целей.

Что ещё бывшие и нынешние разработчики Glacier рассказали Ars Technica:

производство игры проходит на фоне постоянных трений между шведской (DICE) и американской (новое руководство) сторонами;

повышенная нагрузка в ходе разработки Glacier вынудила многих сотрудников брать длительные (до восьми месяцев) отпуска из-за переутомления, стресса или по состоянию здоровья;

из-за задержек с достижением внутренних целей часть запланированного для Glacier контента может быть вырезана или отложена на пострелизный период;

многие сотрудники переживают, что некоторые элементы игры (в частности, сюжетная кампания) не оправдают ожидания пользователей, если будут выпущены в установленные EA сроки;

несмотря на это, большая часть опрошенных Ars Technica разработчиков просто хочет сделать отличную игру, которая понравится фанатам.

Новая Battlefield выйдет не позже 31 марта 2026 года, а полноценный анонс официально запланирован на текущее лето. Игру делают четыре студии Electronic Arts — DICE, Motive, Criterion и Ripple Effect.