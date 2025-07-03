Руководители крупных компаний перестали скрывать, что ИИ грозит массовыми увольнениями

Главы крупных компаний перестали уклоняться от вопроса, угрожает ли искусственный интеллект рынку труда. Теперь они начали давать прогнозы, насколько масштабными могут оказаться сокращения рабочих мест, пишет The Wall Street Journal.

Наиболее радикальный прогноз озвучил генеральный директор Ford Motor Джим Фарли (Jim Farley): «Искусственный интеллект заменит буквально половину всех американских служащих. Множество служащих ИИ оставит за бортом». Глава одного из направлений в банке JPMorgan Chase Марианна Лейк (Marianne Lake) в мае сообщила инвесторам, что развёртывание новых инструментов ИИ в ближайшие годы грозит сокращением численности персонала на 10 %. В июне генеральный директор Amazon Энди Джесси (Andy Jassy) направил сотрудникам записку, в которой предупредил, что из-за «неповторимых» технологий ИИ их численность в ближайшие годы уменьшится. «Нам понадобится меньше людей, выполняющих одни виды работ сегодня, и больше людей, выполняющих другие», — отметил он.

Глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) в мае заявил, что в течение одного до пяти лет может исчезнуть половина всех рабочих мест начального уровня, что приведёт к безработице в США на уровне 10–20 %. Он также призвал руководителей компаний и чиновников прекратить «приукрашивать» ситуацию.

В интервью руководители компаний действительно часто уклоняются от ответов на вопросы о грядущих сокращениях рабочих мест и подчёркивают, что традиционно инновации способствуют появлению новых должностей. Но в частном порядке они уже не первый месяц говорят, что их бизнес мог бы обойтись и частью от теперешнего числа сотрудников: с целью экономии ресурсов и повышения эффективности внедряются ПО для автоматизации процессов, ИИ и роботы.

Профессионалам придётся смириться с мыслью, что лишь немногие рабочие места избегут влияния ИИ, считает гендиректор биржи фрилансеров Fiverr Миха Кауфман (Micha Kaufman): «Это тревожный звонок. Неважно, программист вы, дизайнер, менеджер по продуктам, специалист по работе с данными, юрист, работник службы поддержки, продавец или финансист — ИИ за вами придёт». Руководитель Shopify Тоби Лютке (Tobi Lütke) недавно заявил подчинённым, что наём новых сотрудников будет проводиться лишь в том случае, если менеджеры докажут, что ИИ с этой работой не справится.

В некоторых компаниях задумались о консолидации должностей — например, один человек теперь может быть и менеджером по продуктам, и инженером-программистом. В выпустившей вакцину от коронавируса Moderna сотрудников попросили запускать новые продукты и проекты, не предполагающие увеличения численности персонала. «Думаю, он [ИИ] уничтожит гораздо больше рабочих мест, чем думает средний человек», — заявил гендиректор онлайн-барахолки ThredUp Джеймс Рейнхарт (James Reinhart).

Взгляды глав компаний на ИИ меняются почти каждую неделю, говорят корпоративные консультанты: руководители осознают потенциал ИИ и наглядно видят, как их коллеги меняют кадровые стратегии и проводят реорганизации. Главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткап (Brad Lightcap) призвал не торопить события: «Мы пока не увидели доказательств, что людей массово заменяют на рабочих местах начального уровня». Однако он признал, что любая новая технология может привести к переменам на рынке труда, и перемещение рабочих мест всё же грядёт.

Генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) признался, что в его компании ИИ уже заменил пару сотен сотрудников кадровых служб, но пришлось нанять новых программистов и продавцов. Финансовый директор оператора связи AT&T Паскаль Дерош (Pascal Desroches) отметил, что многое в процессе трансформации рынка труда в условиях ИИ-революции остаётся неясным, а предыдущие технические революции показали: появляются и новые рабочие места.