Сегодня 03 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Руководители крупных компаний перестали ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Руководители крупных компаний перестали скрывать, что ИИ грозит массовыми увольнениями

Главы крупных компаний перестали уклоняться от вопроса, угрожает ли искусственный интеллект рынку труда. Теперь они начали давать прогнозы, насколько масштабными могут оказаться сокращения рабочих мест, пишет The Wall Street Journal.

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Наиболее радикальный прогноз озвучил генеральный директор Ford Motor Джим Фарли (Jim Farley): «Искусственный интеллект заменит буквально половину всех американских служащих. Множество служащих ИИ оставит за бортом». Глава одного из направлений в банке JPMorgan Chase Марианна Лейк (Marianne Lake) в мае сообщила инвесторам, что развёртывание новых инструментов ИИ в ближайшие годы грозит сокращением численности персонала на 10 %. В июне генеральный директор Amazon Энди Джесси (Andy Jassy) направил сотрудникам записку, в которой предупредил, что из-за «неповторимых» технологий ИИ их численность в ближайшие годы уменьшится. «Нам понадобится меньше людей, выполняющих одни виды работ сегодня, и больше людей, выполняющих другие», — отметил он.

Глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) в мае заявил, что в течение одного до пяти лет может исчезнуть половина всех рабочих мест начального уровня, что приведёт к безработице в США на уровне 10–20 %. Он также призвал руководителей компаний и чиновников прекратить «приукрашивать» ситуацию.

В интервью руководители компаний действительно часто уклоняются от ответов на вопросы о грядущих сокращениях рабочих мест и подчёркивают, что традиционно инновации способствуют появлению новых должностей. Но в частном порядке они уже не первый месяц говорят, что их бизнес мог бы обойтись и частью от теперешнего числа сотрудников: с целью экономии ресурсов и повышения эффективности внедряются ПО для автоматизации процессов, ИИ и роботы.

Источник изображения: Andrea De Santis / unsplash.com

Источник изображения: Andrea De Santis / unsplash.com

Профессионалам придётся смириться с мыслью, что лишь немногие рабочие места избегут влияния ИИ, считает гендиректор биржи фрилансеров Fiverr Миха Кауфман (Micha Kaufman): «Это тревожный звонок. Неважно, программист вы, дизайнер, менеджер по продуктам, специалист по работе с данными, юрист, работник службы поддержки, продавец или финансист — ИИ за вами придёт». Руководитель Shopify Тоби Лютке (Tobi Lütke) недавно заявил подчинённым, что наём новых сотрудников будет проводиться лишь в том случае, если менеджеры докажут, что ИИ с этой работой не справится.

В некоторых компаниях задумались о консолидации должностей — например, один человек теперь может быть и менеджером по продуктам, и инженером-программистом. В выпустившей вакцину от коронавируса Moderna сотрудников попросили запускать новые продукты и проекты, не предполагающие увеличения численности персонала. «Думаю, он [ИИ] уничтожит гораздо больше рабочих мест, чем думает средний человек», — заявил гендиректор онлайн-барахолки ThredUp Джеймс Рейнхарт (James Reinhart).

Взгляды глав компаний на ИИ меняются почти каждую неделю, говорят корпоративные консультанты: руководители осознают потенциал ИИ и наглядно видят, как их коллеги меняют кадровые стратегии и проводят реорганизации. Главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткап (Brad Lightcap) призвал не торопить события: «Мы пока не увидели доказательств, что людей массово заменяют на рабочих местах начального уровня». Однако он признал, что любая новая технология может привести к переменам на рынке труда, и перемещение рабочих мест всё же грядёт.

Генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) признался, что в его компании ИИ уже заменил пару сотен сотрудников кадровых служб, но пришлось нанять новых программистов и продавцов. Финансовый директор оператора связи AT&T Паскаль Дерош (Pascal Desroches) отметил, что многое в процессе трансформации рынка труда в условиях ИИ-революции остаётся неясным, а предыдущие технические революции показали: появляются и новые рабочие места.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft начала новые масштабные увольнения персонала — деньги нужны для ИИ
«Кто-то проник в наш дом и что-то украл» — Сэм Альтман назвал отвратительным то, как Meta✴ переманивает специалистов ИИ
Китай неумолимо подрывает лидерство Америки в глобальной гонке ИИ
BYD обогнала Tesla на 60 % по выпуску электромобилей в прошлом квартале
Российский рынок игровых приставок рухнул на треть
OpenAI арендует у Oracle дата-центры общей мощностью 4,5 ГВт за $30 млрд в год для ИИ-мегапроекта Stargate
Теги: ии, увольнения, сокращения
ии, увольнения, сокращения
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Тесты более 200 карт памяти SD выявили пропасть между заявленными и реальными характеристиками
«Кто-то проник в наш дом и что-то украл» — Сэм Альтман назвал отвратительным то, как Meta переманивает специалистов ИИ
Lorde выпустила новый альбом на прозрачном компакт-диске — плееры его не могут прочитать
Астрономы обнаружили третий межзвездный объект в Солнечной системе
AMD раскрыла потенциал Radeon RX 9070 XT новыми драйверами — GeForce RTX 5070 Ti теперь медленнее
Нереалистичные цели, раздутый бюджет и надежда на лучшее: как проходит разработка новой Battlefield 2 ч.
Microsoft опровергла слухи об отставке главы Xbox на фоне массовых увольнений в компании 12 ч.
Дуров рассказал про целенаправленную кампанию по дискредитации Telegram 12 ч.
Microsoft начала новые масштабные увольнения персонала — деньги нужны для ИИ 13 ч.
Нил Дракманн бросил сериал The Last of Us, чтобы «целиком сосредоточиться» на Intergalactic: The Heretic Prophet 14 ч.
Microsoft отменила Perfect Dark и следующую игру от создателей The Elder Scrolls Online — новые подробности массовых увольнений в Xbox 14 ч.
Perplexity запустила подписку за $200 в месяц — она предложит не меньше, чем Google и OpenAI 14 ч.
Трёх бывших топ-менеджеров Ubisoft признали виновными в психологических и сексуальных домогательствах 16 ч.
Opera получила бесшовный перевод с 40 языков, включая русский, и другие улучшения 17 ч.
Китай неумолимо подрывает лидерство Америки в глобальной гонке ИИ 18 ч.
Первый независимый обзор GeForce RTX 5050 — медленнее Intel Arc B580 и GeForce RTX 4060 8 мин.
Руководители крупных компаний перестали скрывать, что ИИ грозит массовыми увольнениями 17 мин.
HPE закрыла сделку по покупке Juniper Networks за $14 млрд 22 мин.
MiPhi наладила в Индии производство первых в стране SSD корпоративного класса 25 мин.
Гуманоидного робота Boston Dynamics Atlas устроят на автозавод Hyundai в октябре 30 мин.
BYD обогнала Tesla на 60 % по выпуску электромобилей в прошлом квартале 41 мин.
Обнаружена первая сверхновая, которая взорвалась дважды 60 мин.
ПСБ и YADRO разработали систему мониторинга инфраструктуры хранения 2 ч.
Российский рынок игровых приставок рухнул на треть 2 ч.
Интернет «потонет» без флотилии: миру грозит дефицит судов для ремонта подводных кабелей 4 ч.