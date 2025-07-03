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Началось серийное производство первого отечественного SMT-установщика для сборки печатных плат

Компания «Эксперт Групп» объявила о запуске серийного производства PiPlacer8 — первого в России автоматического установщика для поверхностного монтажа (SMD) компонентов на печатные платы отечественной разработки. Машина предназначена для среднесерийной сборки электроники и обеспечивает производительность до 15 тысяч компонентов в час. Новинка оснащена системой контроля ошибок на базе машинного зрения.

Источник изображения: «Сколково»

Источник изображения: «Сколково»

Как отметили в «Сколково», PiPlacer8 представляет собой современный и доступный аналог импортных SMT-установок, таких как Fritsch 620 (Германия), Hanwha SM481 (Южная Корея), EUROPLACER IINEO II (Франция). Производитель подчёркивает, что установка разработана полностью в России — от создания программного обеспечения до сборки и тестирования оборудования.

Отдельное внимание уделено программному обеспечению установщика, которое позволяет настраивать проект сборки печатной платы через интерфейс с поддержкой дополненной реальности. Заявлена совместимость как с отечественными, так и с зарубежными стандартами цифровизации, включая автоматическое формирование цифрового паспорта для каждой собранной платы.

По словам разработчиков, PiPlacer8 обеспечивает точность позиционирования до ±35 мкм и способен работать с SMD-компонентами размером от миниатюрных 0,6×0,3 мм (типоразмер 0201) до крупногабаритных 40×40 мм. Конструкция машины включает восемь независимых насадок и 80 слотов под 8-миллиметровые питатели. Максимальный размер обрабатываемой печатной платы составляет 430×430 мм, чего достаточно для большинства задач современного электронного производства.

Автоматические SMT-установщики — ключевое оборудование в производстве современной электроники. PiPlacer8 уже прошёл испытания на нескольких предприятиях, включая АО «НКБ ВС», АО «ГМЗ «Химмаш», АО НВП «Протек» и ООО «ТРИМБИРТ». В ходе тестирования была подтверждена высокая точность позиционирования оборудования.

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Теги: сколково, россия, производство микросхем
сколково, россия, производство микросхем
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