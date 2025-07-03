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ASML, Mercedes-Benz и десятки компаний попросили ЕС отложить «Закон об ИИ» на два года

Принятый ещё в прошлом году в Евросоюзе «Закон об ИИ» был призван установить ограничения в части использования систем искусственного интеллекта, направленные на предупреждение злоупотреблений. Уже в августе новые правила работы с ИИ на территории ЕС должны вступить в силу, но группа местных компаний обратилась к руководству Еврокомиссии с просьбой отсрочить это событие на два года.

Источник изображения: ASML

Источник изображения: ASML

Обсуждаемый закон подразумевал, что разработчики больших языковых моделей будут отчитываться европейским регуляторам о способах обучения этих моделей, а также соблюдать интересы правообладателей. Власти региона также должны получать от разработчиков информацию об архитектуре их систем и мерах по обеспечению безопасности их применения. Вводился запрет на использование систем ИИ для автоматического распознавания лиц в местах массового нахождения людей в масштабе реального времени.

Добровольный характер следования этим правилам не отменял суровости наказания за их нарушение. Оборотные штрафы, предусмотренные европейским законодательством в этой сфере, могли варьироваться от 3 до 7 % годовой выручки компании, обвиняемой в нарушении. Представители Meta Platforms и Alphabet выступили с критикой предлагаемых европейскими властями правил, назвав их неработоспособными и неприменимыми на практике.

Группа из более чем 45 компаний обратилась на этой неделе с открытым письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), в котором попросила отсрочить вступление закона в его существующем виде на два года. В нынешнем виде вводимые европейскими властями ограничения, по мнению авторов письма, подрывают инновации в сфере искусственного интеллекта. В этом случае нельзя торопиться, по мнению представителей инициативы EU AI Champions, и нужно отдать приоритет качеству регулирования отрасли, а не скорости введения запретов.

Инициативу уже поддержали ASML, Mercedes-Benz, Lufthansa, Siemens Energy AG, Airbus и Mistral. Ранее американские чиновники также обратились к европейским коллегам с просьбой пересмотреть некоторые подходы к регулированию этой перспективной отрасли. Тем более, что рабочие группы сильно отстают от намеченного графика, и формируемые ими правила получаются очень «сырыми».

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Теги: asml, европа, ии
asml, европа, ии
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