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Массовый сбой «ВКонтакте» — соцсеть перестала открываться в России и за границей

Сегодня, 3 июля 2025 года, в социальной сети «ВКонтакте» произошёл масштабный сбой — при попытке зайти на сайт или в приложение соцсети пользователи видят сообщение «Страница временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте ещё раз позже». На данный момент причины сбоя неизвестны.

Источник изображения: VK

Источник изображения: VK

Число жалоб на проблемы с доступом к «ВКонтакте» начало резко расти около 15:00 по московскому времени. К 15:10 порталом Downdetector было зарегистрировано более 2 тыс. жалоб, а вместе с тем был зафиксирован сетевой сбой.

Источник изображения: Downdetector.su

Источник изображения: Downdetector.su

Судя по жалобам, сбои затронули как десктопную, так и мобильную версии социальной сети. Наибольшее число сообщений о проблемах с доступом поступило из Москвы (20 % от общего числа жалоб), далее следуют Свердловская область (12 %), Санкт‑Петербург (9 %) и Республика Башкортостан (6 %). Кроме того проблемы с доступом наблюдаются у пользователей за границей.

На данный момент официальной информации от VK о причинах сбоя не поступало. Обычно подобные сбои довольно быстро устраняются, но на момент публикации новости проблемы с доступом к сервису сохранялись.

Обновлено:

«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать затруднения с загрузкой "ВКонтакте". Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — сообщила пресс-служба VK

Около 15:30 пресс-служба VK сообщила, что соцсеть восстановила полную работоспособность.

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Теги: сбой, вконтакте, vk, россия, соцсети
сбой, вконтакте, vk, россия, соцсети
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