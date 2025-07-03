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В технологии ИИ-стартапа Anthropic обнаружена критическая уязвимость

В предложенной компанией Anthropic технологии Model Context Protocol (MCP) Inspector обнаружили критическую уязвимость, позволяющую потенциальному злоумышленнику производить атаки с использованием удалённого исполнения кода на целевых устройствах.

Источник изображения: Kevin Ku / unsplash.com

Источник изображения: Kevin Ku / unsplash.com

Компания Anthropic наиболее известна благодаря чат-боту с генеративным искусственным интеллектом Claude, но её авторству принадлежит также MCP. Это открытый стандарт, который обеспечивает безопасную двустороннюю связь между платформами ИИ и внешними источниками данных. Открытый инструмент Inspector предназначен для тестирования и отладки серверов MCP. Как стало известно, в Inspector присутствует уязвимость, которую можно использовать для кражи конфиденциальных данных, развёртывания вредоносного ПО и горизонтального перемещения по целевым сетям.

Уязвимости присвоили номер CVE-2025-49596 и критическую оценку угрозы в 9,4 балла из 10. Для эксплуатации уязвимости её необходимо использовать совместно с «0.0.0.0. Day» — уязвимостью двадцатилетней давности в браузерах, позволяющей вредоносным сайтам взламывать локальные сети. Злоумышленник создаёт вредоносный сайт, который при открытии отправляет запрос службам localhost на сервере MCP, в результате чего становится возможным выполнение произвольного кода на компьютере разработчика. Anthropic уведомили о проблеме в апреле, и 13 июня компания выпустила обновление Inspector 0.14.1, в которое добавила токен сеанса и проверку происхождения, усложнив механизм атаки.

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Теги: anthropic, ии, уязвимость
anthropic, ии, уязвимость
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