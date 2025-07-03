39 млн записей с персональными данными россиян утекло за первое полугодие

Объём утечек персональных данных россиян приблизился к 40 млн записей с начала текущего года, сообщил Роскомнадзор. Причём для этого понадобилось всего лишь 35 инцидентов, то есть за один раз допускалась утечка в среднем более 1 млн записей.

«За первые шесть месяцев 2025 года Роскомнадзор зафиксировал 35 фактов утечек персональных данных, в результате которых оказались скомпрометированы более 39 млн записей», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве добавили, что за последние два месяца в Роскомнадзор поступила информация об инцидентах от пяти операторов. В этом году по факту утечек персональных данных было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях по статье 13.11 КоАП РФ. Некоторые дела еще находятся в суде, а по некоторым уже вынесены решения о предупреждениях и взыскании штрафов.

Напомним, 30 мая вступил в силу Федеральный закон № 420-ФЗ, которым предусмотрено ужесточение административной ответственности за нарушения обработки персональных данных. Штраф за утечку пользовательских данных теперь составляет от 3 до 20 млн рублей.