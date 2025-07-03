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Samsung отложила запуск нового завода чипов в США — он оказался никому не нужен

Samsung решила отложить завершение строительства своего нового завода в США — её производственные мощности оказались невостребованными из-за отсутствия клиентов. Компания также была вынуждена приостановить новые проекты по строительству объектов и расширению производства в своей родной Южной Корее.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

«Подождём и посмотрим», — так описал теперешний подход Samsung к строительству нового завода в техасском Тейлоре один из источников Nikkei. Завершение строительства производственного комплекса уже несколько раз откладывалось, и теперь оно намечено на конец текущего или начало следующего года — в самой Samsung с большей уверенностью называют 2026 год. Проблемы производственного подразделения Samsung Foundry становятся всё более очевидными: за последние годы компания потеряла, в частности, таких клиентов, как Nvidia и Qualcomm.

Возводить предприятия с передовым оборудованием для производства полупроводниковой продукции без заказчиков лишено смысла — с этим столкнулась и Intel, которой уже пришлось заморозить строительство новых объектов, в том числе в Огайо. Такие заводы обходятся в миллиарды, и для компенсации издержек, не говоря уже о выходе на прибыль, они должны работать при почти полной загрузке. Для этого необходим конкурентоспособный производственный процесс с высоким выходом годной продукции и большими объёмами выпуска — а с этим сложности есть и у Intel, и у Samsung.

Ещё одной проблемой для обеих компаний стало строительство комплекса TSMC стоимостью $100 млрд в Аризоне. Samsung изначально проектировала свой завод в США для технологии 4 нм с использованием транзисторов FinFET. Но в 2026 году, а тем более позже, клиентам будут более интересны 2 нм и GAA (Gate-All-Around). Есть сведения, что теперь Samsung стремится обеспечить наличие обоих решений на американском предприятии, хотя для этого потребуется дополнительное время. С другой стороны, к тому моменту техпроцесс 2 нм станет более зрелым, а значит, увеличится и выход годной продукции.

Ранее стало известно, что Samsung продолжит работать с техпроцессом 2 нм, а развёртывание технологии SF1.4 (1,4 нм) отложит на два года — до 2029 года. За это время компания внедрит дополнительное решение SF2P+, также относящееся к классу 2 нм, и оно станет ещё одним кандидатом для контрактного производства.

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Теги: samsung, сша, производство микросхем
samsung, сша, производство микросхем
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