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Samsung нечаянно раскрыла дизайн будущего тройного складного смартфона

Ресурс Android Authority опубликовал утёкшие в Сеть изображения будущего устройства Samsung с тройным складным экраном. На них представлен механизм складывания с двумя шарнирами, компоновка тройного дисплея и расположение блока камер. Предполагается, что устройство будет называться Galaxy G Fold, хотя в файлах анимации программной оболочки One UI 8 оно обозначено как Multifold 7.

Samsung впервые показала прототип своего смартфона с тройным складывающимся экраном на фирменном мероприятии Unpacked в январе. Это трёхпанельное устройство с крупным тыловым блоком из трёх камер, расположенном на правой панели, когда смартфон находится в полностью разложенном состоянии. Чип NFC, похоже, также будет размещён на этой панели.

Источник изображений: Android Authority

Источник изображений: Android Authority

Шарниры экрана, по всей видимости, имеет разный размер. Левый дисплей складывается внутрь, затем поверх него складывается правый. При попытке нарушить этот порядок складывания, выступающий модуль камер не позволит полностью закрыть дисплей, не повредив устройство.

Принцип складывания, использованный инженерами Samsung, отличается от Z-образного складного механизма, используемого в первом смартфоне с тройным экраном Huawei Mate XT Ultimate Design. Mate XT позволяет использовать одну, две или все три панели дисплея одновременно, что делает его более универсальным, чем будущее устройство Samsung.

Представленные изображения могут не отражать окончательный дизайн предстоящего складного устройства Samsung, поэтому стоит воспринимать эти утечки с некоторой долей скепсиса. Возможно, что некоторые официальные подробности появятся на следующей неделе, если Samsung представит устройство на следующем мероприятии Unpacked 9 июля, где должно быть показано новое поколение Z Fold и Z Flip.

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Теги: samsung, складной смартфон, утечка
samsung, складной смартфон, утечка
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