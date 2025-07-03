Почти все настольные GeForce RTX 5000 попали в статистику Steam — а Radeon RX 9000 там до сих пор нет

Согласно статистике Steam Hardware Survey за июнь, в рейтинге самых популярных видеокарт отметились практически все настольные представители GeForce RTX 50-й серии. Исключение составила только новая модель начального сегмента, GeForce RTX 5050, которая вышла только в июле.

Наибольший прирост популярности среди видеокарт GeForce RTX 50-й серии показала модель RTX 5070. Её доля увеличилась за месяц на 0,28 п.п. и составила 0,99 %. За ней следуют модели RTX 5080 (доля 0,57 %), RTX 5070 Ti (0,55 %) и RTX 5060 Ti (0,41 %). В статистике также отметилась флагманская и крайне дорогая RTX 5090 — её доля на платформе составляет 0,19 %. Совокупная доля видеокарт серии RTX 50 достигла 3,69 %.

Несмотря на высокий спрос на видеокарты AMD Radeon RX 9000, они пока не отразились в статистике Steam — как, впрочем, и видеокарты Intel Arc B-серии. Тремя самыми популярными настольными видеокартами на платформе остаются GeForce RTX 3060 (доля 4,57 %), RTX 4060 (4,41 %) и GeForce GTX 1650 (3,35 %). Однако их доля за месяц несколько снизилась. Примечательно, что самой популярной видеокартой платформы является мобильная GeForce RTX 4060 — её доля за месяц выросла на 0,34 п.п. и достигла 4,99 %.

На глобальном рынке доля видеокарт Nvidia превышает 90 %. В то же время решения AMD и Intel продолжают находиться на периферии. Несмотря на предположительно рекордные продажи моделей Radeon RX 9070 XT, очевидно, что AMD предстоит проделать ещё значительную работу, чтобы изменить расстановку сил.