Сегодня 03 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Почти все настольные GeForce RTX 5000 по...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Почти все настольные GeForce RTX 5000 попали в статистику Steam — а Radeon RX 9000 там до сих пор нет

Согласно статистике Steam Hardware Survey за июнь, в рейтинге самых популярных видеокарт отметились практически все настольные представители GeForce RTX 50-й серии. Исключение составила только новая модель начального сегмента, GeForce RTX 5050, которая вышла только в июле.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Наибольший прирост популярности среди видеокарт GeForce RTX 50-й серии показала модель RTX 5070. Её доля увеличилась за месяц на 0,28 п.п. и составила 0,99 %. За ней следуют модели RTX 5080 (доля 0,57 %), RTX 5070 Ti (0,55 %) и RTX 5060 Ti (0,41 %). В статистике также отметилась флагманская и крайне дорогая RTX 5090 — её доля на платформе составляет 0,19 %. Совокупная доля видеокарт серии RTX 50 достигла 3,69 %.

Динамика популярности видеокарт в Steam

Динамика популярности видеокарт в Steam

Несмотря на высокий спрос на видеокарты AMD Radeon RX 9000, они пока не отразились в статистике Steam — как, впрочем, и видеокарты Intel Arc B-серии. Тремя самыми популярными настольными видеокартами на платформе остаются GeForce RTX 3060 (доля 4,57 %), RTX 4060 (4,41 %) и GeForce GTX 1650 (3,35 %). Однако их доля за месяц несколько снизилась. Примечательно, что самой популярной видеокартой платформы является мобильная GeForce RTX 4060 — её доля за месяц выросла на 0,34 п.п. и достигла 4,99 %.

Самые популярные видеокарты на платформе Steam

Самые популярные видеокарты на платформе Steam

На глобальном рынке доля видеокарт Nvidia превышает 90 %. В то же время решения AMD и Intel продолжают находиться на периферии. Несмотря на предположительно рекордные продажи моделей Radeon RX 9070 XT, очевидно, что AMD предстоит проделать ещё значительную работу, чтобы изменить расстановку сил.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Первый независимый обзор GeForce RTX 5050 — медленнее Intel Arc B580 и GeForce RTX 4060
AMD раскрыла потенциал Radeon RX 9070 XT новыми драйверами — GeForce RTX 5070 Ti теперь медленнее
Valve внедрила в клиент Steam панель, различающую реальные и сгенерированные ИИ кадры
SK hynix поможет Intel интегрировать передовую память HBM4 в ускорители Jaguar Shores
Palit представила видеокарты GeForce RTX 5050 Dual и более компактную RTX 5050 StormX
Inno3D рассказала о производительности GeForce RTX 5050 — где-то между RTX 4060 и RTX 3060
Теги: steam, статистика, видеокарты
steam, статистика, видеокарты
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российский рынок игровых приставок рухнул на треть
«Я не понимаю, зачем он нужен»: глава «Сбербанка» — о перспективах цифрового рубля
Audio-Technica представила флагманские наушники ATH-TWX9MK2 с УФ-стерилизатором
Нереалистичные цели, раздутый бюджет и надежда на лучшее: как проходит разработка новой Battlefield
Тесты более 200 карт памяти SD выявили пропасть между заявленными и реальными характеристиками
Аналитики раскрыли продажи Death Stranding 2: On the Beach — игра уже стала хитом на PlayStation 5 2 ч.
Windows 11 становится всё популярнее среди геймеров — на неё переходят не только с Windows 10 2 ч.
Новый шутер от соавтора Doom Джона Ромеро оказался под угрозой — из-за увольнений в Microsoft студия осталась без денег и сотрудников 3 ч.
«Нужно больше Адских Десантников»: популярный кооперативный шутер Helldivers 2 от Sony всё-таки выйдет на Xbox, причём уже скоро 4 ч.
39 млн записей с персональными данными россиян утекло за первое полугодие 5 ч.
В технологии ИИ-стартапа Anthropic обнаружена критическая уязвимость 5 ч.
Переходы на новостные сайты из ChatGPT выросли в 25 раз, но это не компенсирует потери поискового трафика 5 ч.
MIND Guard получил поддержку протокола T-BOOST хранилищ YADRO TATLIN.BACKUP 6 ч.
Meta научила ИИ-ботов писать первыми, напоминать о себе и не давать пользователю заскучать 6 ч.
В Gmail, «Диске» и других сервисах Google появились ИИ-боты Gem, настраиваемые под конкретные задачи 6 ч.
Tesla подтвердила падение спроса на Cybertruck до 5000 единиц в квартал — на порядок ниже изначального плана 48 мин.
Nvidia сегодня может отобрать у Apple звание самой дорогой компании в истории 60 мин.
Почти все настольные GeForce RTX 5000 попали в статистику Steam — а Radeon RX 9000 там до сих пор нет 2 ч.
В России поступили в продажу беспроводные наушники Realme Buds T200x, Buds T200 Lite и Buds Air7 — от 1699 рублей 2 ч.
Pebble выпустила умное-кольцо Halo Smart Ring, которое умеет показывать время и стоит менее $100 2 ч.
Samsung нечаянно раскрыла дизайн будущего тройного складного смартфона 3 ч.
Samsung отложила запуск нового завода чипов в США — он оказался никому не нужен 3 ч.
«Рег.ру» начал предлагать в аренду серверное оборудование по модели HaaS 3 ч.
Pulsar выпустила сверхкомпактную и очень лёгкую геймерскую мышь X2F 5th Anniversary Edition с сенсором на 32 000 DPI 5 ч.
Apple наконец вернула расположение китайцев — продажи iPhone в Поднебесной выросли впервые за два года 5 ч.