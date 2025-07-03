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Tesla подтвердила падение спроса на Cybertruck до 5000 единиц в квартал — на порядок ниже изначального плана

Вчера Tesla обнародовала данные по поставкам за второй квартал 2025 года, где подтвердила, что спрос на электрический пикап Cybertruck продолжает сокращаться. Данные компании указывают на то, что квартальные продажи Cybertruck в настоящее время упали примерно до 5000 единиц. А ведь изначально компания планировала выпускать на порядок больше.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

В отчёте Tesla значится, что за второй квартале 2025 года было произведено 13 409 автомобилей категории «другие модели», куда входят Model S, Model X, Cybertruck и грузовики Semi. Из них доставлено клиентам только 10 394 единиц. Это менее половины пикового уровня 2024 года, когда компания продолжала реализовывать предзаказы на Cybertruck.

Ранее планировалось выпускать более 250 тысяч Cybertruck ежегодно, однако реальное положение дел выглядит иначе — объёмы рухнули до 20 тысяч в год. При этом Tesla увеличила стимулирующие меры, включая доступ к налоговому вычету в размере $7500, но и это не помогло вернуть покупательский интерес, пишет издание Electrek.

Примечательно, что текущий уровень продаж «других моделей» оказался даже ниже, чем в первом квартале 2023 года, когда Cybertruck ещё не был включен в эту категорию. По оценкам аналитиков, около половины этих поставок приходится на Model S и Model X. А с учётом того, что Semi пока массово не производятся, на Cybertruck приходится как раз около половины.

Заметим, что электрические пикапы конкурентов покупают лучше. За второй квартал Ford реализовала 5842 электрических F-150 Lightning, несмотря на 26-процентное падение показателя относительно прошлого года. GM также превзошла Tesla по суммарным поставкам своих электрических пикапов, поставив 3056 единиц Silverado EV, 1524 единиц GMC Sierra EV и 4508 единиц Hummer EV (с учётом внедорожников). Результаты были опубликованы представителями компаний, правда в GM не уточнили, какая часть поставок пришлась именно на пикапы.

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Теги: tesla, cybertruck, илон маск
tesla, cybertruck, илон маск
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