Российские компьютеры на китайских процессорах Loongson показали в Китае

Российская компания «Базальт СПО» представила на конференции Loongson Product Launch and User Conference 2025 в Китае отечественные рабочие станции на китайских процессорах Loongson и российской операционной системе «Альт». Последняя была адаптирована для китайских процессоров на архитектуре LoongArch64.

Производитель представил рабочие станции на базе процессоров Loongson 3A5000L, 3C5000 и 3A6000. Это не самые современные, но всё ещё актуальные процессоры китайского производителя — напомним, что ранее в этом году компания представила свежие Loongson 2K3000 и 3B6000M, а также 3C6000.

Представленные системы управляются операционной системой «Альт», а также предлагают систему автоматизированного проектирования «Компас-3D» от компании «Аскон». Производитель подчёркивает, что помимо того, что «Альт» стала первой российской платформой, адаптированной для архитектуры LoongArch64, она также использует актуальные версии ядра Linux (LTS-ветка) и современное программное обеспечение.

По словам генерального директора компании «Базальт СПО» Сергея Трандина, компания делает ставку не на экспорт готовой продукции, а на экспорт технологий. По его словам, к инфраструктуре разработки «Альт» сейчас проявляют интерес не только российские, но и зарубежные компании, в том числе из Китая, Индии и стран ближнего зарубежья.

Развитием аппаратной экосистемы на процессорах Loongson в России занимается компания «Норси-Транс». Она разрабатывает собственные материнские платы для процессоров Loongson, корпуса серверов и рабочих станций. Это позволяет поддерживать как отечественные, так и зарубежные решения на базе архитектуры LoongArch64.

На конференции представители «Базальт СПО», «Норси-Транс» и «Аскон» рассказали о перспективах кооперации и развитии инженерных решений на базе процессоров Loongson и отечественных ОС. В этом году компания «Аскон» выпустит нативную версию КОМПАС-3D для российских операционных систем, включая ОС «Альт».

«Базальт СПО» не забыла упомянуть, что её системы на чипах Loongson получили положительные отзывы и от китайских участников конференции. Как отметил один из разработчиков, ему понравился предустановленный набор приложений, современное ПО и простое управление пакетами.