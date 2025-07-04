Destiny: Rising не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый геймплейный трейлер

Китайский издатель и разработчик NetEase Games объявил дату выхода Destiny: Rising — условно-бесплатного мобильного ролевого шутера от первого лица в научно-фантастической вселенной Bungie.

Напомним, Destiny: Rising была официально подтверждена прошлой осенью. С тех пор игра прошла через закрытые альфа- и бета-тестирования, однако сроки релиза полноценной версии не уточнялись.

Как стало известно, Destiny: Rising стартует 28 августа на iOS (App Store) и Android (Play Маркет). Анонс сопровождался полутораминутным трейлером с демонстрацией геймплея от первого и третьего лица.

Вслед за объявлением на обеих платформах стартовала предрегистрация — согласно информации на официальном сайте, процедуру прошли уже более 5 млн игроков. За достижение 10 млн заявок пользователи получат экзотический облик для оружия.

События Destiny: Rising развернутся в период после Тёмной эпохи, когда новое поколение Светоносцев, воскрешённых таинственными Призраками, берётся гарантировать человечеству светлое будущее.

Обещают широкий выбор героев с уникальными умениями, экзотическое оружие, одиночный, кооперативный и соревновательный геймплей, знакомые и новые режимы, а также поддержку контроллеров. Перевод на русский язык не заявлен.

Destiny: Rising создаётся по официальной лицензии от Bungie. Ранее сообщалось, что участие американской студии в проекте ограничилось надзором за производством и принятием финальных решений по вопросам, требовавшим одобрение.