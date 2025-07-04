Китайские регуляторы надеются одобрить первый автомобиль с автопилотом третьего уровня в следующем году

По классификации SAE, третий уровень автономности транспортных средств подразумевает возможность водителя отвлекаться от дороги на какое-то время и не держать руки на руле. В Китае испытания таких машин должны были начаться в текущем году, но регуляторы взяли паузу, по итогам которой планируют одобрить первые серийные машины с автопилотом третьего уровня в 2026 году.

Как поясняет Reuters, китайские власти стараются найти компромисс между безопасностью и скоростью технического прогресса, стараясь не повторять бюрократических ошибок американских и европейских коллег. Однако, тревожные инциденты заставляют китайских чиновников сдерживаться от быстрого внедрения новых технологий. В частности, резонансное ДТП с участием электромобиля Xiaomi в марте этого года, в результате которого погибли три студентки, вынудило китайских регуляторов воздержаться от одобрения начала испытаний первых машин с автономностью третьего уровня в апреле этого года. Предполагалось, что пионером в этой сфере окажется компания Changan, но теперь ситуация встала на паузу.

Отмечается, что в формировании правил эксплуатации машин с системами активной помощи водителю третьего уровня участвовали представители автомобильной отрасли Китая в лице Dongfeng и Huawei Technologies. Последняя, как известно, активно сотрудничает с китайскими автопроизводителями именно в части развития бортовых электронных систем и программного обеспечения. В её отраслевом альянсе HIMA уже продвигают свою продукцию на рынок не менее пяти крупных автопроизводителей. Публичные слушания по новой редакции правил использования автопилота в Китае, учитывающей внедрение систем третьего уровня, должны завершиться сегодня.

По оценкам Canalys, более 60 % новых автомобилей на китайском рынке в этом году будут обладать вторым уровнем автономности управления, который предусматривает постоянный контроль за дорогой со стороны водителя и удержание рук на руле. BYD с недавних пор стала предлагать подобную систему God’s Eye («глаз бога») почти на всех своих моделях для китайского рынка без какой-либо доплаты. Ещё в прошлом году властями КНР были отобраны девять автопроизводителей, которые смогут приступить к публичным испытаниям машин с высокой степенью автономности управления. По местным законам, если управляемая автоматикой машина попадает в ДТП, то ответственность за его последствия несут автопроизводитель и поставщик автоматических систем.

Huawei методом виртуальной симуляции уже обучила свои программные системы управления, «накатав» в воссозданном компьютером мире более 600 млн километров, а потому готова внедрить систему автопилота третьего уровня уже в ближайшее время. Geely подобную автоматику готова начать устанавливать на флагманский кроссовер Zeekr 9X с третьего квартала текущего года, если для этого будут существовать подходящие юридические условия. Этот автопроизводитель пытается попасть во второй этап публичного тестирования автоматики третьего уровня на дорогах Китая.