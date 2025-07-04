Сегодня 04 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Китайские регуляторы надеются одобрить п...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайские регуляторы надеются одобрить первый автомобиль с автопилотом третьего уровня в следующем году

По классификации SAE, третий уровень автономности транспортных средств подразумевает возможность водителя отвлекаться от дороги на какое-то время и не держать руки на руле. В Китае испытания таких машин должны были начаться в текущем году, но регуляторы взяли паузу, по итогам которой планируют одобрить первые серийные машины с автопилотом третьего уровня в 2026 году.

Источник изображения: Changan Auto

Как поясняет Reuters, китайские власти стараются найти компромисс между безопасностью и скоростью технического прогресса, стараясь не повторять бюрократических ошибок американских и европейских коллег. Однако, тревожные инциденты заставляют китайских чиновников сдерживаться от быстрого внедрения новых технологий. В частности, резонансное ДТП с участием электромобиля Xiaomi в марте этого года, в результате которого погибли три студентки, вынудило китайских регуляторов воздержаться от одобрения начала испытаний первых машин с автономностью третьего уровня в апреле этого года. Предполагалось, что пионером в этой сфере окажется компания Changan, но теперь ситуация встала на паузу.

Отмечается, что в формировании правил эксплуатации машин с системами активной помощи водителю третьего уровня участвовали представители автомобильной отрасли Китая в лице Dongfeng и Huawei Technologies. Последняя, как известно, активно сотрудничает с китайскими автопроизводителями именно в части развития бортовых электронных систем и программного обеспечения. В её отраслевом альянсе HIMA уже продвигают свою продукцию на рынок не менее пяти крупных автопроизводителей. Публичные слушания по новой редакции правил использования автопилота в Китае, учитывающей внедрение систем третьего уровня, должны завершиться сегодня.

По оценкам Canalys, более 60 % новых автомобилей на китайском рынке в этом году будут обладать вторым уровнем автономности управления, который предусматривает постоянный контроль за дорогой со стороны водителя и удержание рук на руле. BYD с недавних пор стала предлагать подобную систему God’s Eye («глаз бога») почти на всех своих моделях для китайского рынка без какой-либо доплаты. Ещё в прошлом году властями КНР были отобраны девять автопроизводителей, которые смогут приступить к публичным испытаниям машин с высокой степенью автономности управления. По местным законам, если управляемая автоматикой машина попадает в ДТП, то ответственность за его последствия несут автопроизводитель и поставщик автоматических систем.

Huawei методом виртуальной симуляции уже обучила свои программные системы управления, «накатав» в воссозданном компьютером мире более 600 млн километров, а потому готова внедрить систему автопилота третьего уровня уже в ближайшее время. Geely подобную автоматику готова начать устанавливать на флагманский кроссовер Zeekr 9X с третьего квартала текущего года, если для этого будут существовать подходящие юридические условия. Этот автопроизводитель пытается попасть во второй этап публичного тестирования автоматики третьего уровня на дорогах Китая.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Подразделение Volkswagen займётся сдачей роботакси на базе минивэна ID. Buzz в аренду таксопаркам
Беспилотные такси в городах России появятся не раньше 2030 года
Представлен Zeekr 9X — роскошный гибрид, способный проехать 380 км без топлива
CoreWeave стала первым облачным клиентом Nvidia, запустившим эксплуатацию ускорителей Blackwell Ultra
E Ink придумала встроить в тачпад ноутбука экран на электронных чернилах — для общения с ИИ и не только
Tesla подтвердила падение спроса на Cybertruck до 5000 единиц в квартал — на порядок ниже изначального плана
Теги: китай, китайские производители, автопилот
китай, китайские производители, автопилот
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Я не понимаю, зачем он нужен»: глава «Сбербанка» — о перспективах цифрового рубля
Началось серийное производство первого отечественного SMT-установщика для сборки печатных плат
Дело о растрате 6 млрд рублей при создании «планшета Чубайса» дошло до суда
Pebble выпустила умное-кольцо Halo Smart Ring, которое умеет показывать время и стоит менее $100
Samsung отложила запуск нового завода чипов в США — он оказался никому не нужен
Конец эпохи: Intel закрыла приложение Unison для синхронизации ПК и смартфонов 4 ч.
Минюст США убедил Google и Apple не блокировать TikTok, пообещав их не штрафовать 4 ч.
Destiny: Rising не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый геймплейный трейлер 8 ч.
Anthem уйдёт в вечный офлайн — Electronic Arts скоро отключит серверы провального шутера 9 ч.
«Базальт СПО» представила в Китае российский ПАК с китайскими чипами Loongson 10 ч.
Петиция «Прекратите убивать игры» набрала миллион подписей для рассмотрения в Евросоюзе, но борьба ещё не окончена 11 ч.
Аналитики раскрыли продажи Death Stranding 2: On the Beach — игра уже стала хитом на PlayStation 5 12 ч.
Windows 11 становится всё популярнее среди геймеров — на неё переходят не только с Windows 10 13 ч.
Новый шутер от соавтора Doom Джона Ромеро оказался под угрозой — из-за увольнений в Microsoft студия осталась без денег и сотрудников 13 ч.
«Нужно больше Адских Десантников»: популярный кооперативный шутер Helldivers 2 от Sony всё-таки выйдет на Xbox, причём уже скоро 15 ч.
МТС запустит на транспортной сети сервисные маршрутизаторы BRAS/BNG собственной разработки 15 мин.
CoreWeave стала первым облачным клиентом Nvidia, запустившим эксплуатацию ускорителей Blackwell Ultra 4 ч.
E Ink придумала встроить в тачпад ноутбука экран на электронных чернилах — для общения с ИИ и не только 7 ч.
Новая статья: ИИтоги июня 2025 г.: ой, да было бы что заменять! 8 ч.
Transcend выпустила свой самый быстрый SSD для ПК — MTE260S со скоростью до 14 000 Мбайт/с 10 ч.
«Большой прекрасный закон» Трампа сулит тёмные времена солнечной энергетике США 10 ч.
Nothing Phone (3) для Индии получил более ёмкую батарею, чем для США и Европы 10 ч.
Tesla подтвердила падение спроса на Cybertruck до 5000 единиц в квартал — на порядок ниже изначального плана 12 ч.
Nvidia сегодня может отобрать у Apple звание самой дорогой компании в истории 12 ч.
В России поступили в продажу беспроводные наушники Realme Buds T200x, Buds T200 Lite и Buds Air7 — от 1699 рублей 13 ч.