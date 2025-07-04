Надёжный инсайдер: Techland отменила амбициозную фэнтезийную RPG, но занялась новой Call of Juarez

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в материале для портала Insider Gaming поделился информацией о закулисных процессах в польской студии Techland, известной по дилогии зомби-экшенов Dying Light.

Напомним, из недавнего финансового отчёта Techland за 2024 год стало известно, что студия понесла рекордные убытки, отменила две неанонсированные игры и запустила в производство ещё одну.

По данным Хендерсона, одним из двух отменённых проектов был подтверждённый в 2022-м безымянный фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром, над которым Techland работала с 2016 года.

Игра якобы проходила под кодовым названием Project Cornerstone и была вдохновлена «Звёздными войнами», хоть и отношения к ним не имела. Пользователи могли бы силой мысли двигать предметы и останавливать время — прямо как джедаи.

Причины отмены Project Cornerstone неясны, но, как сообщает Хендерсон, из-за неудачных решений руководства (вроде перевода игры на Unreal Engine) разработка проекта буксовала несколько лет.

Как сообщают источники Хендерсона, Techland уже некоторое время работает над новой частью серии шутеров Call of Juarez на Unreal Engine. В 2018 году студия вернула себе издательские права на франшизу (до этого принадлежали Ubisoft).

Techland в заявлении Insider Gaming заверила, что отмена проектов не привела к увольнениям и подтвердила работу над несколькими играми. Студия готовится к релизу Dying Light: The Beast — экшен выйдет 22 августа на PC, PS5, Xbox Series X и S.