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Надёжный инсайдер: Techland отменила амбициозную фэнтезийную RPG, но занялась новой Call of Juarez

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в материале для портала Insider Gaming поделился информацией о закулисных процессах в польской студии Techland, известной по дилогии зомби-экшенов Dying Light.

Источник изображений: Techland

Источник изображений: Techland

Напомним, из недавнего финансового отчёта Techland за 2024 год стало известно, что студия понесла рекордные убытки, отменила две неанонсированные игры и запустила в производство ещё одну.

По данным Хендерсона, одним из двух отменённых проектов был подтверждённый в 2022-м безымянный фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром, над которым Techland работала с 2016 года.

Концепт-арт той самой игры

Концепт-арт той самой игры

Игра якобы проходила под кодовым названием Project Cornerstone и была вдохновлена «Звёздными войнами», хоть и отношения к ним не имела. Пользователи могли бы силой мысли двигать предметы и останавливать время — прямо как джедаи.

Причины отмены Project Cornerstone неясны, но, как сообщает Хендерсон, из-за неудачных решений руководства (вроде перевода игры на Unreal Engine) разработка проекта буксовала несколько лет.

Последней игрой серии остаётся Call of Juarez: Gunslinger — она вышла в 2013 году

Последней игрой серии остаётся Call of Juarez: Gunslinger — она вышла в 2013 году

Как сообщают источники Хендерсона, Techland уже некоторое время работает над новой частью серии шутеров Call of Juarez на Unreal Engine. В 2018 году студия вернула себе издательские права на франшизу (до этого принадлежали Ubisoft).

Techland в заявлении Insider Gaming заверила, что отмена проектов не привела к увольнениям и подтвердила работу над несколькими играми. Студия готовится к релизу Dying Light: The Beast — экшен выйдет 22 августа на PC, PS5, Xbox Series X и S.

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Теги: call of juarez, techland, шутер
call of juarez, techland, шутер
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