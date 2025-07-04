«Блокнот» спустя 43 года освоил жирный шрифт и курсив

«Блокнот» для Windows получил обновление, добавившее в него новые возможности. Программа существует с 1983 года, и всё это время она оставалась базовым текстовым редактором с минимализмом в интерфейсе и функциях. Теперь же Microsoft решилась на смелый шаг и добавила в него форматирование.

Учитывая, что приложение долгие годы ограничивалось лишь базовыми возможностями, любое его изменение заслуживает внимания. Те, кто пользуется им в 2025 году, зачастую выбирают его именно из-за наличия лишь основных функций. Многие огорчились, когда Microsoft добавила в «Блокнот» помощника с искусственным интеллектом Copilot.

Форматирование текста всё-таки больше отвечает целям «Блокнота», чем поддержка ИИ. Панель форматирования появилась в верхней части окна. На ней есть выбор заголовков нескольких уровней, добавление списков, выбор полужирного и курсивного начертаний, добавление гиперссылок и очистка форматирования — возвращение к классическому «Блокноту».

Поддерживается разметка Markdown. Учитывая, что многие популярные теперь текстовые редакторы по сути представляют собой «Блокнот» с поддержкой Markdown, это нововведение, вероятно, встретит положительный отклик у части аудитории. Поддержка форматирования в «Блокноте» дебютировала в рамках программы Windows Insider в мае — теперь она стала доступной для всех пользователей Windows 11.