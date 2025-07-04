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«Ростелеком» нацелился создать конкурента Steam и VK Play, в том числе для российской игровой консоли

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщает, что телекоммуникационная компания «Ростелеком» вернулась к плану по запуску собственного онлайн-магазина видеоигр.

Источник изображения: Cyberia Nova

Источник изображения: Cyberia Nova

По данным трёх информаторов «Ъ» на игровом рынке, «Ростелеком» обсуждает создание собственного сервиса цифровой дистрибуции, в котором будут представлены проекты российских студий.

Неназванный представитель крупной студии разработки в разговоре с «Ъ» высказал мнение, что, «по сути, "Ростелеком" разрабатывает аналог VK Play, однако он ещё далёк от продукта VK».

«Аврору» разрабатывает «Открытая мобильная платформа», принадлежащая «Ростелекому» (источник изображения: «Аврора»)

«Аврору» разрабатывает «Открытая мобильная платформа», принадлежащая «Ростелекому» (источник изображения: «Аврора»)

Цифровой магазин от «Ростелекома» будет адаптирован под планшеты на «Авроре». Некоторые игры на неё уже портируются, однако пока ОС «не хватает графических движков, чтобы разрабатывать полноценные современные релизы».

В будущем сервис могут адаптировать под игровую приставку, которую разрабатывает FPlus. «Если на ОС "Аврора" появится полноценный онлайн-магазин видеоигр, он будет работать и на нашей консоли», — заявили в компании.

По данным «Ъ», консоль FPlus будет работать на «Авроре» (источник изображения: «Российская газета»)

По данным «Ъ», консоль FPlus будет работать на «Авроре» (источник изображения: «Российская газета»)

Участники рынка сомневаются в перспективах инициативы. По словам информатора «Ъ», история знает примеры отечественных магазинов, «которым приходилось запустить продажу ключей от Steam, так как их ассортимент не был востребован».

В то же время у «Ростелекома» уже есть опыт запуска игровых площадок — с 2019 года работает сервис «Игровой Маркет», где доступно более 2,2 тыс. игр (в основном казуальных) от 48 российских и зарубежных издателей.

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Теги: ростелеком, игры, россия
ростелеком, игры, россия
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