«Ростелеком» нацелился создать конкурента Steam и VK Play, в том числе для российской игровой консоли

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщает, что телекоммуникационная компания «Ростелеком» вернулась к плану по запуску собственного онлайн-магазина видеоигр.

По данным трёх информаторов «Ъ» на игровом рынке, «Ростелеком» обсуждает создание собственного сервиса цифровой дистрибуции, в котором будут представлены проекты российских студий.

Неназванный представитель крупной студии разработки в разговоре с «Ъ» высказал мнение, что, «по сути, "Ростелеком" разрабатывает аналог VK Play, однако он ещё далёк от продукта VK».

Цифровой магазин от «Ростелекома» будет адаптирован под планшеты на «Авроре». Некоторые игры на неё уже портируются, однако пока ОС «не хватает графических движков, чтобы разрабатывать полноценные современные релизы».

В будущем сервис могут адаптировать под игровую приставку, которую разрабатывает FPlus. «Если на ОС "Аврора" появится полноценный онлайн-магазин видеоигр, он будет работать и на нашей консоли», — заявили в компании.

Участники рынка сомневаются в перспективах инициативы. По словам информатора «Ъ», история знает примеры отечественных магазинов, «которым приходилось запустить продажу ключей от Steam, так как их ассортимент не был востребован».

В то же время у «Ростелекома» уже есть опыт запуска игровых площадок — с 2019 года работает сервис «Игровой Маркет», где доступно более 2,2 тыс. игр (в основном казуальных) от 48 российских и зарубежных издателей.