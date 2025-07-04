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Fairphone 6 получил высшую оценку ремонтопригодности от iFixit

Новый смартфон Fairphone 6 меньше и более модульный, чем предыдущие модели серии, но он всё так же обладает очень высокой ремонтопригодностью. Устройство получило высший балл по шкале ремонтопригодности от специалистов iFixit, даже несмотря на то, что больше не предлагает замену батареи без инструментов.

Источник изображений: iFixit

Источник изображений: iFixit

Единственным инструментом, необходимым для разборки смартфона Fairphone 6, является отвёртка T5 Torx. Она нужна, чтобы открутить семь винтов, отделяющих пользователя от замены батареи. Эта операция (от выключения устройства до его включения) занимает порядка двух минут.

Единственная деталь устройства, где используется клей, — это материнская плата смартфона. Впрочем, Fairphone не рекомендует самостоятельно ремонтировать этот компонент и советует полагаться на профессионалов сервисных центров. Практически все остальные компоненты, включая порт USB-C и сенсоры камер, можно заменить с минимальными усилиями самостоятельно. Запасные части для Fairphone 6 будут доступны как на официальном сайте Fairphone, так и в онлайн-магазине iFixit. Там же можно будет приобрести заменяемую заднюю крышку.

iFixit также высоко оценили устройство за рейтинг защиты от пыли и воды IP55. Для устройства, чьи детали скрепляются винтами, а не клеем, это впечатляет. Также эксперты похвалили устройство за долгую поддержку со стороны производителя. Fairphone обещает для него семь лет обновлений операционной системы Android, восемь лет выпуска патчей безопасности и пятилетнюю гарантию производителя с программой лояльности за долгое использование устройства.

Несмотря на высокую оценку, iFixit признаёт, что при покупке Fairphone 6 придётся пойти на некоторые компромиссы. У устройства довольно простая задняя камера, а процессор Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3, лежащий в основе смартфона, не является самым производительным. Даже порт USB ограничен медленным стандартом USB 2.0. Но 6,3-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой 120 Гц весьма понравился экспертам.

Все предыдущие модели Fairphone, начиная с Fairphone 2, также получали от iFixit высший рейтинг ремонтопригодности. В Европе Fairphone 6 доступен по цене €599 (около $705). В США устройство предлагается за $899. Его можно заказать через ретейлера Murena, с операционной системой /e/OS — кастомной версией Android с открытым исходным кодом, без лишних приложений и без отправки данных в Google. Поставки начнутся в августе.

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Теги: fairphone 6, смартфон, ifixit, ремонтопригодность
fairphone 6, смартфон, ifixit, ремонтопригодность
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