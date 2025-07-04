Анонсирована Resident Evil: Survival Unit — это мобильная хоррор-стратегия на выживание от соавтора Kingdom Hearts

Предстоящая Resident Evil Requiem оказалась не единственной готовящейся к релизу игрой прославленной серии хорроров от Capcom. Однако анонсированная сегодня, 4 июля, Resident Evil: Survival Unit — наверняка не то, что ожидали фанаты.

Resident Evil: Survival Unit представляет собой хоррор-стратегию на выживание для мобильных устройств. Проект создаётся южнокорейской Joycity (3on3 FreeStyle Rebound) и японской Aniplex в тесном сотрудничестве с Capcom.

По словам авторов, Resident Evil: Survival Unit демонстрирует свежий взгляд на полюбившуюся многим франшизу, переосмысливая хоррор на выживание как стратегию в реальном времени, адаптированную для мобильных платформ.

Несмотря на максимально отдалённую от традиционной для франшизы концепцию, Resident Evil: Survival Unit, согласно информации в пресс-релизе, спроектирована так, чтобы понравиться и новичкам, и давним фанатам франшизы.

Релиз Resident Evil: Survival Unit планируется на устройствах под управлением операционных систем iOS и Android в Северной Америке, Европе, Японии, Южной Корее и Азии. Сроки выпуска не уточняются.

Как сообщает портал Video Games Chronicle, в проекте задействован соавтор Kingdom Hearts и бывший менеджер бренда Final Fantasy Синдзи Хасимото (Shinji Hashimoto), покинувший Square Enix в 2022 году.

Как стало известно, официальная демонстрация Resident Evil: Survival Unit пройдёт в ночь с 10 на 11 июля (начало в 1:00 по Москве). Наблюдать за ходом мероприятия можно будет на YouTube. Заявлены субтитры на нескольких языках.